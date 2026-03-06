澳洲爆冷完封中華隊　韓媒解析WBC C組局勢：恐成台韓澳三強互咬

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽戰火點燃，中華隊昨（5）日在東京巨蛋迎來首戰，面對澳洲打線與投手群壓制，最終以0比3吞下敗仗，另一場比賽中，韓國隊則火力全開，以11比4擊敗捷克拿下首勝。中華隊意外落敗後，也讓韓國媒體開始重新評估C組局勢，認為晉級8強之爭恐演變為「台灣、韓國、澳洲」三方互咬。

此役中華隊面對澳洲投手群始終未能找到節奏，澳洲全場動用3名投手且皆為左投，成功壓制台灣打線，中華隊直到4局才由張育成敲出全隊首安，6局林安可補上安打，9局吉力吉撈．鞏冠也有安打演出，但始終無法串聯攻勢，最終遭澳洲完封吞敗。

中華隊輸球後，韓國媒體也迅速關注C組局勢變化，《Dailian》分析指出，台灣的意外失利讓分組形勢變得更加複雜，且澳洲展現出超出預期的競爭力，使得韓國隊在面對中華隊之外，也必須提高對澳洲的警戒。

《朝鮮日報》則指出，C組首戰便出現爆冷結果，澳洲擊敗中華隊後，8強門票的競爭勢必更加激烈。對韓國而言，本屆賽事目標是自2009年WBC獲得亞軍後，睽違17年再次闖進複賽，而如今局勢已變得更加撲朔迷離。

另一家韓媒《體育首爾》也形容，澳洲此役扮演「黑馬」角色，在東京巨蛋擊敗被視為奪冠熱門之一的中華隊，震動整個分組情勢，報導指出，中華隊在2024年奪下世界12強賽冠軍，這場失利帶來不小衝擊，也讓韓國隊在備戰過程中不得不重新評估C組競爭格局。

多家韓媒普遍認為，日本隊仍被視為分組頭號種子，而對於力拚小組第2的韓國隊而言，除了中華隊之外，澳洲如今也成為不可忽視的威脅，隨著賽程推進，C組極可能演變為「台灣、韓國、澳洲」三隊彼此互咬、爭奪8強席位的激烈局面。