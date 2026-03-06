努特巴爾未參賽仍力挺日本隊　大谷翔平送的昂貴手錶恐得還回去？

▲日裔混血外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）正式揭幕，日本隊將在今（6）日對決中華隊，迎來小組賽首戰。前一屆幫助日本時隔14年重返世界之巔的日裔混血外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）雖因傷無法參賽，但仍透過日媒發表獨家訊息，表達支持與信心，「以這次的陣容來看，我期待也確信日本能完成連霸。」

努特巴爾在2023年WBC成為日本隊奪冠的重要拼圖，當時7場比賽皆以「第1棒、中外野手」先發出賽，繳出打擊率0.269、4打點與7次四死球的成績，並以招牌「胡椒研磨」慶祝動作帶動全隊氣氛。

原本他也希望再次代表日本出戰本屆WBC，但去年10月接受腳跟手術，目前仍處於復健階段，努特巴爾坦言，決定手術時最痛苦的一件事，就是必須放棄參加WBC，「這屆大會我也很想參加。」

即使無法上場，他仍將以另一種方式參與本屆賽事，努特巴爾透露，自己將以串流平台「Netflix」的特別球評身分加入轉播團隊，預計從八強賽開始參與解說工作，「如果能負責解說日本隊的八強或決賽，那會是最棒的事情。」

在談到日本隊陣容時，努特巴爾認為軟銀強打近藤健介將是關鍵人物之一，他表示，大谷翔平、吉田正尚、鈴木誠也都在美國打球，大家都很熟悉，但很多人還沒有真正看過近藤的打擊，如果他能在1到3棒之間串聯打線，可能會成為球隊的關鍵。

努特巴爾也提到自己與日本球星大谷翔平之間的小故事，他透露，上屆WBC後大谷曾送他一只昂貴的手錶，但附帶一個條件，如果這次沒有再代表日本參加WBC，就得把手錶還回去，努特巴爾笑說，「如果他真的要我還，我會還的，不過我想他應該不會這麼說吧。」

雖然本屆賽事只能以旁觀者身分參與，但努特巴爾仍心繫日本隊，他向球迷喊話，「我希望日本球迷能像上次一樣相信日本隊能完成連霸並為他們加油，如果決賽再次對上美國，一定會非常精彩，若真的發生，我會毫不猶豫支持日本。」

他最後透露，「希望在2028年洛杉磯奧運，或下一屆WBC時，我能再次成為日本隊的一員，我的心一直與這支球隊同在。」