快訊／網友稱前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部澄清：國訓、運科皆查無此人

▲WBC中華隊1月曾在國訓中心訓練，圖為中職會長蔡其昌、運動部政務次長鄭世忠視察場地。（圖／中職提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊首戰遭澳洲完封，賽後一名台灣網友在社群平台Threads炫耀自己是澳洲隊情蒐小組成員，還嘲諷台灣隊情蒐失敗，引發全台球迷怒火，此人身分也被肉蒐，發現他曾出入國訓中心研究台灣隊配球系統，不過運動部一早也發出聲明，表示已向國訓中心及運科中心等相關單位查證均「查無此人」。

事件起因於台灣隊戰敗後，該名網友隨即在網路上轉貼澳洲總教練稱掌握台灣隊情資的報導，並語帶嘲諷地表示，當台灣隊很有信心進行情蒐時，結果卻是被對方的反情蒐打敗。他聲稱感謝澳洲隊給予參與情蒐小組的機會，更誇張地自爆當初曾同時向台澳雙方投遞履歷，雖然自稱支持台灣隊，但在代表隊戰敗後的敏感時刻，竟公開詢問未來是否有機會受雇於韓國或捷克隊，甚是還談到預測賭盤的爭議話題，引發台灣網路輿論猛烈砲轟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後更熱心網友翻出此人社群舊文，發現他曾貼出疑似出入國訓中心，並聲稱正在研究中華隊的配球系統與投手戰力。此一細節讓球迷質疑，若該員曾有機會接觸到台灣隊的訓練過程與關鍵數據，轉頭卻將這些資訊交給競爭對手澳洲隊，已嚴重跨越學術研究與職業道德的紅線

面對網友的質疑聲浪，運動部6日上午火速作出回應，公開在聲明中指出已向國訓中心及運科中心等相關單位查證均「查無此人」。

而據了解，該名網友曾在台灣打過科班棒球，近期在澳洲打工度假，與當地棒球界人士有一點接觸，但對於其國訓相關履歷都非事實。