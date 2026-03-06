澳洲隊G2！推亨德里克森先發戰捷克　拚延續完封中華隊氣勢

運動雲

▲▼澳洲隊投手亨德里克森（Josh Hendrickson）。（圖／截自Team Australia Baseball官方）

▲澳洲隊投手亨德里克森（Josh Hendrickson）。（圖／截自Team Australia Baseball官方）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事持續在東京巨蛋進行，澳洲隊在首戰完封中華隊後，今（6）日將迎來小組賽第2戰，對手為捷克隊。澳洲隊賽前宣布，將由左投亨德里克森（Josh Hendrickson）擔任先發投手，對上捷克右投翁德拉（Tomas Ondra），力拚小組賽2連勝。

澳洲隊在前一戰以3比0擊敗中華隊，打出本屆賽事令人驚艷的開局，該場比賽由三名左投接力完成完封，包括威爾斯（Alex Wells）、歐洛克林（Jack O’Loughlin）以及甘迺迪（Jon Kennedy），其中威爾斯主投3局無安打、送出6次三振，並在退場前連續飆出5K，展現壓制力。

打線方面，柏金斯（Robbie Perkins）在5局擊出2分全壘打，為球隊提供關鍵得分，而內野新星巴札納（Travis Bazzana）則在WBC首戰就繳出2支安打包含一發全壘打，展現火燙手感。

澳洲隊今日先發亨德里克森28歲，這將是他在WBC舞台的首次登板。他在澳洲職棒聯盟效力阿德雷德巨人，並協助球隊奪下Claxton Shield冠軍，例行賽期間他先發3場繳出1勝1敗、防禦率2.25的成績，送出31次三振、僅3次保送，澳職總冠軍戰G3中，他主投5.2局僅被敲2安並送出7次三振，成功拿下關鍵勝利。

亨德里克森2025年也曾在美國小聯盟堪薩斯市皇家體系出賽，在2A層級19場先發拿下10勝5敗、防禦率3.61，104.2局送出116次三振，展現不俗壓制能力。

除了投手表現外，澳洲隊另一焦點人物是年僅22歲的內野手巴札納，這位克里夫蘭守護者頂級新秀在《MLB.com》新秀排名中高居第20名，也是本屆WBC最受矚目的年輕球員之一，2025年他在小聯盟84場比賽繳出9轟、39打點、OPS.813的成績。

▲▼世界12強棒球賽，MLB選秀狀元巴札納(Travis Bazzana)。（圖／記者李毓康攝）

▲巴札納(Travis Bazzana)。（圖／記者李毓康攝）

澳洲隊在2023年WBC曾以8比3擊敗捷克，如今再度於東京巨蛋碰頭，隨著小組賽戰況逐漸升溫，澳洲若能再下一城，晉級情勢將大幅提升。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強澳洲捷克

