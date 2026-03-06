日本今天對戰中華隊！「終結者」人選不明？　歷屆WBC經驗回顧

▲WBC日本隊。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）正式揭幕，日本隊也將在今（6）日迎來首戰、對決中華隊，不過在賽前備戰階段，日本隊卻面臨一項備受討論的課題，「終結者人選」仍未明確。

原本被視為關門投手候選的平良海馬、石井大智、松井裕樹皆因傷辭退本屆賽事，使得牛棚配置出現變數，取而代之入選的投手包括平時以先發角色為主的隅田知一郎、金丸夢斗，以及專職後援的藤平尚真。

若從平時在球隊擔任後援的角色來看，日本隊陣中專職牛棚投手其實並不多，目前主要為大勢、藤平以及松本裕樹三人，雖然入選國家隊的投手普遍具備多功能調度能力，但專職後援投手偏少，仍被視為可能影響投手運用的重要因素。

不過，若回顧過去日本隊三度奪得WBC冠軍的歷史，終結者角色其實並非每屆都固定存在。

2006年首屆WBC，日本隊擁有明確的守護神，當時效力聖地牙哥教士的大塚晶則，他在整屆賽事出賽5場、投5.2局，拿下1次救援成功、防禦率1.59，決賽對古巴之戰，大塚在8局途中登板，投1.2局失1分，成功守住勝利，協助日本奪下隊史首座WBC冠軍。

不過2009年第2屆WBC，日本隊的終結者安排則出現變化，原本被預期擔任關門投手的藤川球兒在大會期間狀態不穩，決賽對韓國之戰最終由達比修有負責最後一局，該屆賽事唯一的救援成功則出現在第二輪對古巴之戰，當時杉內俊哉接替先發岩隈久志登板，在7局5比0領先時登板投3局無失分。

至於2023年第5屆WBC，日本隊同樣沒有固定守護神，決賽對美國一戰由大谷翔平在最後一局登板關門，而小組賽對捷克時，宮城大彌以第三任投手登板後投5局失1分，也拿下救援成功。

整體來看，日本隊歷屆奪冠經驗顯示，並非每次都需要明確的終結者人選，除了2006年大塚晶則扮演「絕對守護神」之外，其餘奪冠賽事多半是由當時狀態最佳的投手負責最後關門。

因此在本屆WBC中，儘管日本隊專職後援投手數量不多，但在關鍵比賽中究竟由誰負責最後一局、誰能在關門時刻站上投手丘，也將成為日本隊挑戰衛冕的重要觀察焦點。