日媒搶先預測台日大戰雙方先發打序！大谷翔平費仔高、機率開路先鋒

2026世界棒球經典賽（WBC）戰火正式點燃，而台灣時間6日晚間6時，東京巨蛋將上演備受矚目的台日大戰，雙方先前已經公布先發投手，台灣將推出中信兄弟投手「美美」鄭浩均先發，日本則是把重要的首戰交給洛杉磯冠軍強投山本由伸，而稍早日媒《日刊體育》也做出雙方先發打序預測，分析日本隊這邊將洛杉磯投打二刀流球星大谷翔平擔任核彈頭開路先鋒，台灣一樣由「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）開路，但第二棒推測可能換成陳晨威。

經典賽C組預賽於5日在東京巨蛋點燃戰火，除了地主日本隊之外，其餘4隊都已經出戰，日本隊6日迎來首戰，交手中華隊，日本媒體退測大谷翔平極大機率將以「1棒、指名打者」的身分先發上場，之後是近藤健介、鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真、村上宗隆、牧秀悟、源田壯亮、若月健矢。

而中華隊首戰以0比3遭澳洲隊完封，日媒推測打線也將有所改變，首棒可能一樣是費爾柴德，但接下來預測會把昨天打第9棒的陳晨威拉到第二棒，接下來則是林安可、張育成、吳念庭、江坤宇、林子偉、蔣少宏以及昨天有美技表現的宋晟睿。

