運動雲

>

日媒搶先預測台日大戰雙方先發打序！大谷翔平費仔高、機率開路先鋒

▲▼WBC日本隊大谷翔平（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊大谷翔平（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）戰火正式點燃，而台灣時間6日晚間6時，東京巨蛋將上演備受矚目的台日大戰，雙方先前已經公布先發投手，台灣將推出中信兄弟投手「美美」鄭浩均先發，日本則是把重要的首戰交給洛杉磯冠軍強投山本由伸，而稍早日媒《日刊體育》也做出雙方先發打序預測，分析日本隊這邊將洛杉磯投打二刀流球星大谷翔平擔任核彈頭開路先鋒，台灣一樣由「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）開路，但第二棒推測可能換成陳晨威。

經典賽C組預賽於5日在東京巨蛋點燃戰火，除了地主日本隊之外，其餘4隊都已經出戰，日本隊6日迎來首戰，交手中華隊，日本媒體退測大谷翔平極大機率將以「1棒、指名打者」的身分先發上場，之後是近藤健介、鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真、村上宗隆、牧秀悟、源田壯亮、若月健矢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而中華隊首戰以0比3遭澳洲隊完封，日媒推測打線也將有所改變，首棒可能一樣是費爾柴德，但接下來預測會把昨天打第9棒的陳晨威拉到第二棒，接下來則是林安可、張育成、吳念庭、江坤宇、林子偉、蔣少宏以及昨天有美技表現的宋晟睿。

▲日媒《日刊體育》搶先預設台日大戰先發打序。（圖／翻攝自日刊體育網站）

▲日媒《日刊體育》搶先預測台日大戰先發打序。（圖／翻攝自日刊體育網站）

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊2026WBC日韓大谷翔平鄭浩均

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

剛因側腹傷退出WBC　李灝宇入列老虎春訓新秀對抗賽名單

剛因側腹傷退出WBC　李灝宇入列老虎春訓新秀對抗賽名單

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

警戒台灣投手！井端點出中華隊最大威脅　日本盼先得分掌握主導

警戒台灣投手！井端點出中華隊最大威脅　日本盼先得分掌握主導

台日大戰今晚6時！鄭浩均強碰山本由伸　中華隊拚打破殘酷數據魔咒

台日大戰今晚6時！鄭浩均強碰山本由伸　中華隊拚打破殘酷數據魔咒

韓媒預測柳賢振對台灣先發　被問中華隊注意誰？他秒答「沒有」　

韓媒預測柳賢振對台灣先發　被問中華隊注意誰？他秒答「沒有」　

最激烈大亂鬥之組來了！A組5隊混戰　波多黎各靠主場、加拿大拚寫歷史

最激烈大亂鬥之組來了！A組5隊混戰　波多黎各靠主場、加拿大拚寫歷史

快訊／台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

快訊／台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

【離譜三寶】突停內線放人下車購物　再倒車到路旁接人

熱門新聞

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

剛因側腹傷退出WBC　李灝宇入列老虎春訓新秀對抗賽名單

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

警戒台灣投手！井端點出中華隊最大威脅　日本盼先得分掌握主導

讀者回應

﻿

熱門新聞

1球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG發聲：彼此尊重

2大谷翔平來了！台日大戰前夕突發2符號

3台澳戰好球帶被轟爆！澳洲竟受惠17次

4剛退出WBC　李灝宇入列新秀賽名單

5山本由伸有限制！中華隊希望來了

最新新聞

1台澳主審「誤判高達16.5%」　 陳柏惟：乾脆猜拳算好球

2澳洲隊G2！推亨德里克森先發戰捷克

3WBC日本隊「終結者」人選不明？

4日媒預測台日大戰雙方先發打序

5多明尼加主力游擊右手骨折退賽！

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

9局最後反攻留下殘壘！　台灣首戰0比3不敵澳洲

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

「帶著李灝宇的不甘心迎接4戰」！　吳念庭感性喊話

吃肉圓挺台灣隊！彰化縣府直播經典賽　保險經理帶隊加油

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

【89猴湊一對】男違停路中比中指譙三字經　金髮女上車前眼抽筋瞪5秒

【一抽入魂】爸爸代抽兵種抽中海軍陸戰隊！全場驚呆

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

直播遭私生連環叩　aespa寧藝卓：別再打了！

【嚇死寶寶了】豬豬被鹿耳門煙火嚇到！被抱緊緊幫捂耳
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366