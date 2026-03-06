WBC傷兵！太空人球星佩尼亞右手骨折退賽　多明尼加戰力受挫

▲太空人新人佩尼亞（Jeremy Pena）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，多明尼加隊卻在賽前傳出傷兵。效力休士頓太空人隊的明星游擊手佩尼亞（Jeremy Peña）因右手無名指指尖骨折，確定退出本屆賽事，預計至少休養兩周。

佩尼亞是在當地時間5日多明尼加與底特律老虎的熱身賽中受傷。當時他擔任先發游擊手，3局時處理老虎球員培瑞茲 (Wenceel Perez)擊出的強勁滾地球時，球直接擊中手指造成傷勢。

受傷後佩尼亞仍留在場上完成一次打席，但最終遭到三振。隨後球隊將他換下場並安排X光檢查，確認為右手無名指指尖骨折。太空人總教練埃斯帕達（Joe Espada）對此表示：「這是我們最不想聽到的消息。」

佩尼亞之後在佛羅里達州接受手部專科醫師進一步檢查，球團表示他將繼續留在太空人春訓復健，並以護具固定手指進行恢復。