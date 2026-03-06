警戒台灣投手排出打線！韓國4轟火力展示　教頭滿意：對方更煩惱

▲韓國總教練柳志炫。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）韓國隊5日首戰火力全開，以11比4擊敗捷克，全場敲出11支安打、4發全壘打，其中韓裔大聯盟球員惠特康（Shay Whitcomb）單場雙響砲，瓊斯（Jahmai Jones）也開轟，為韓國隊打線注入長打能量。總教練柳志炫賽後直言，近年困擾球隊的「強力右打不足」獲得補強，對此役攻勢表現相當滿意。

賽前（5日對捷克開打前）柳志炫就曾透露，為了排出最適合的先發打線，教練團與數據、情蒐分析團隊開會到深夜，並反覆討論「金倒永與李政厚誰該扛第一棒」的配置。他指出，打線安排除了追求最有效率的攻勢，也會思考「讓對方總教練看到這套打線時，會感受到什麼壓力」，最終決定讓金倒永擔任開路先鋒、李政厚固定第3棒，並在李政厚前後放入強力右打者，追求左右打線的整體平衡。

柳志炫賽前也補充，情蒐團隊會同步評估各隊投手型態，包含後續可能與中華隊交手時的投手情報，再回頭檢視打線左右配置是否更具對戰優勢，「分析對手主力投手後，我們認為目前左右打者穿插的打線更平衡，也更容易對付對手。」

韓國擊敗捷克後，柳志炫點名惠特康與瓊斯的加入，正是為了解決球隊右打火力偏弱的課題，「去年2月我接任總教練後，就一直在思考如何補強右打者不足的問題，惠特康和瓊斯就是在這樣的考量下加入的球員，今天也繳出很好的表現。」他也認為，韓國隊如今左右打者的平衡更完整，「過去我們打線偏左打，對手投手調度會比較容易，但現在對方應該會更傷腦筋了。」