羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」





▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事持續進行，日本隊6日將在預賽首戰對上中華隊。根據美國媒體報導，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，日籍投手山本由伸此戰預計先發投3局左右，球數大約落在50球上下。日本隊警戒台灣可能採取的投手調度策略。

《The Athletic》道奇隨隊記者阿德亞（Fabian Ardaya）報導指出，山本由伸此役將擔任侍Japan的開幕戰先發投手。由於他去年球季負荷極大，道奇球團雖然同意放行參加WBC，但對於使用方式仍設定嚴格限制。

根據目前規劃，山本由伸在對台灣之戰預計只會投3局左右。儘管WBC預賽的單場投球數上限為65球，但他的實際用球數可能落在50球上下。山本日前受訪時曾表示，關於登板局數與球數「屬於戰略機密」，並暗示自己不會投太多局數。

日本媒體同時點名台灣陣中幾名需要特別警戒的球員。投手方面，被視為關鍵人物的是效力於亞利桑那響尾蛇體系的左投林昱珉。雖然年僅22歲，但他在2024年世界12強賽決賽面對日本隊先發4局無失分，成為台灣奪冠的重要功臣，被日媒形容為可能再次登板的「日本殺手」。

日媒也指出，台灣投手群整體實力不容小覷，除了林昱珉之外，包括目前效力北海道日本火腿鬥士的古林睿煬，以及今年加盟福岡軟銀鷹的徐若熙等實力派投手，整體戰力具有相當深度。

打線方面，統一獅隊長陳傑憲則被視為台灣打線核心。他在2024年12強賽表現亮眼，決賽面對日本投手戶郷翔征轟出三分砲，整個賽事更繳出打擊率0.625、2轟的成績，一舉包辦MVP、打擊王、最佳防守球員與最佳九人等多項大獎。

但他昨天對澳洲之戰被觸身球砸中左手傷退，初步評估有骨裂狀況，接下來要再上陣恐有難度。

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）