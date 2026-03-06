運動雲

>

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事持續進行，日本隊6日將在預賽首戰對上中華隊。根據美國媒體報導，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，日籍投手山本由伸此戰預計先發投3局左右，球數大約落在50球上下。日本隊警戒台灣可能採取的投手調度策略。

《The Athletic》道奇隨隊記者阿德亞（Fabian Ardaya）報導指出，山本由伸此役將擔任侍Japan的開幕戰先發投手。由於他去年球季負荷極大，道奇球團雖然同意放行參加WBC，但對於使用方式仍設定嚴格限制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據目前規劃，山本由伸在對台灣之戰預計只會投3局左右。儘管WBC預賽的單場投球數上限為65球，但他的實際用球數可能落在50球上下。山本日前受訪時曾表示，關於登板局數與球數「屬於戰略機密」，並暗示自己不會投太多局數。

日本媒體同時點名台灣陣中幾名需要特別警戒的球員。投手方面，被視為關鍵人物的是效力於亞利桑那響尾蛇體系的左投林昱珉。雖然年僅22歲，但他在2024年世界12強賽決賽面對日本隊先發4局無失分，成為台灣奪冠的重要功臣，被日媒形容為可能再次登板的「日本殺手」。

日媒也指出，台灣投手群整體實力不容小覷，除了林昱珉之外，包括目前效力北海道日本火腿鬥士的古林睿煬，以及今年加盟福岡軟銀鷹的徐若熙等實力派投手，整體戰力具有相當深度。

打線方面，統一獅隊長陳傑憲則被視為台灣打線核心。他在2024年12強賽表現亮眼，決賽面對日本投手戶郷翔征轟出三分砲，整個賽事更繳出打擊率0.625、2轟的成績，一舉包辦MVP、打擊王、最佳防守球員與最佳九人等多項大獎。

但他昨天對澳洲之戰被觸身球砸中左手傷退，初步評估有骨裂狀況，接下來要再上陣恐有難度。

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 山本由伸中華隊林昱珉WBC陳傑憲2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

剛因側腹傷退出WBC　李灝宇入列老虎春訓新秀對抗賽名單

剛因側腹傷退出WBC　李灝宇入列老虎春訓新秀對抗賽名單

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

警戒台灣投手！井端點出中華隊最大威脅　日本盼先得分掌握主導

警戒台灣投手！井端點出中華隊最大威脅　日本盼先得分掌握主導

台日大戰今晚6時！鄭浩均強碰山本由伸　中華隊拚打破殘酷數據魔咒

台日大戰今晚6時！鄭浩均強碰山本由伸　中華隊拚打破殘酷數據魔咒

韓媒預測柳賢振對台灣先發　被問中華隊注意誰？他秒答「沒有」　

韓媒預測柳賢振對台灣先發　被問中華隊注意誰？他秒答「沒有」　

最激烈大亂鬥之組來了！A組5隊混戰　波多黎各靠主場、加拿大拚寫歷史

最激烈大亂鬥之組來了！A組5隊混戰　波多黎各靠主場、加拿大拚寫歷史

快訊／台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

快訊／台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

【嚇死寶寶了】豬豬被鹿耳門煙火嚇到！被抱緊緊幫捂耳

熱門新聞

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

剛因側腹傷退出WBC　李灝宇入列老虎春訓新秀對抗賽名單

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

警戒台灣投手！井端點出中華隊最大威脅　日本盼先得分掌握主導

讀者回應

﻿

熱門新聞

1球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG發聲：彼此尊重

2大谷翔平來了！台日大戰前夕突發2符號

3台澳戰好球帶被轟爆！澳洲竟受惠17次

4剛退出WBC　李灝宇入列新秀賽名單

5山本由伸有限制！中華隊希望來了

最新新聞

1台澳主審「誤判高達16.5%」　 陳柏惟：乾脆猜拳算好球

2澳洲隊G2！推亨德里克森先發戰捷克

3WBC日本隊「終結者」人選不明？

4日媒預測台日大戰雙方先發打序

5多明尼加主力游擊右手骨折退賽！

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

9局最後反攻留下殘壘！　台灣首戰0比3不敵澳洲

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

「帶著李灝宇的不甘心迎接4戰」！　吳念庭感性喊話

吃肉圓挺台灣隊！彰化縣府直播經典賽　保險經理帶隊加油

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

【89猴湊一對】男違停路中比中指譙三字經　金髮女上車前眼抽筋瞪5秒

【一抽入魂】爸爸代抽兵種抽中海軍陸戰隊！全場驚呆

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

直播遭私生連環叩　aespa寧藝卓：別再打了！

【嚇死寶寶了】豬豬被鹿耳門煙火嚇到！被抱緊緊幫捂耳
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366