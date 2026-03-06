12強留遺憾！森下翔太警戒中華隊實力　盼關鍵一擊建功

▲森下翔太 。（圖／讀賣新聞提供）

記者王真魚／日本東京報導

世界棒球經典賽（WBC）5日在東京巨蛋開幕，尋求二連霸的日本代表隊「侍Japan」將於6日晚間6點（台灣時間）迎來預賽首戰，對手是中華隊。賽前日本隊進行非公開練習，預計從板凳出發的阪神外野手森下翔太表示，台灣實力不容小覷，希望在關鍵時刻做好準備，為球隊貢獻一擊。

森下指出，各國代表隊都有相當強的實力，因此日本隊不能掉以輕心，「如果在我還沒上場前球隊就能贏球當然最好，但其他國家也都是很強的隊伍。」他認為比賽中可能會出現關鍵代打的機會，因此會持續做好準備，「希望能打出好的結果，現在就是等待機會。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於即將交手的中華隊，日本方面也相當重視。台灣在2024年世界12強賽奪冠，整體實力受到各國關注。森下表示，面對這樣的對手，日本隊仍然只有一個目標，「就是贏球，只要把自己能做的事情做到最好。」

森下過去曾在國際賽與台灣交手。2023年亞洲職棒冠軍賽對戰中華隊時，他在第7局從台灣投手古林睿煬手中轟出致勝全壘打。不過2024年12強賽決賽，日本隊以0比4不敵台灣，森下當時4打數無安打，也留下遺憾。

這次再度交手，森下認為自己應該是替補角色，希望能以「關鍵一擊」為球隊帶來勝利，向兩年前在國際賽敗給台灣的對手復仇。

本屆WBC開幕戰由澳洲對上中華隊，即使是平日中午開打，仍吸引4萬523人湧入東京巨蛋觀戰。中華隊最終以0比3落敗，在分組賽形勢上已沒有再輸的空間，接下來勢必全力挑戰日本。

森下提到，日本隊在集訓與熱身賽期間整體狀況不錯，「當日本隊團結在一起的時候會非常強。」他認為只要每名球員把狀態調整到最好，就能以自信迎接比賽。對於首戰可能的角色，森下表示自己會隨時做好準備，希望在關鍵時刻為球隊帶來貢獻。