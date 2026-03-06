運動雲

>

剛因側腹傷退出WBC　李灝宇入列老虎春訓新秀對抗賽名單

▲WBC中華隊李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

MLB年度春訓新秀對抗賽「Spring Breakout」即將於3月19日至22日登場，底特律老虎隊公布今年參賽的新秀名單，台灣旅美好手李灝宇也名列其中。不過他才因側腹肌輕微拉傷退出經典賽，後續是否出賽仍需視身體狀況而定。

Spring Breakout是大聯盟在春訓期間舉辦的新秀展示賽事，由各隊農場頂尖潛力球員組隊對戰，今年將舉行16場比賽。老虎隊將於美東時間3月20日晚上7時35分對上匹茲堡海盜隊，新秀名單中包含球隊頭號新秀游擊手麥戈尼格（Kevin McGonigle）、外野手克拉克（Max Clark）等多名備受矚目的潛力球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在老虎隊公布的名單中，李灝宇也入列其中。這位台灣內野新秀目前在老虎農場新秀排名第6，被視為球隊未來內野戰力之一。

不過李灝宇原本入選本屆經典賽中華隊名單，但開賽前夕因側腹肌輕微拉傷辭退賽事。是否能在Spring Breakout登場，目前仍需視恢復狀況與球團安排而定。

中華隊總教練曾豪駒昨出席記者會時表示，李灝宇為側腹輕微拉傷，老虎球團為保險起見，希望他先回球團持續觀察，因此最終決定退出經典賽，由張政禹遞補。

曾豪駒也透露，李灝宇希望能繼續留在中華隊與大家一起奮戰，「還在協調是否能跟著團隊。」他坦言事情發生得相當突然，「我相信灝宇和團隊都非常難過，但我們會帶著他的心情一起努力。」

關鍵字： 李灝宇底特律老虎MLB新秀經典賽春訓2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

剛因側腹傷退出WBC　李灝宇入列老虎春訓新秀對抗賽名單

剛因側腹傷退出WBC　李灝宇入列老虎春訓新秀對抗賽名單

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

警戒台灣投手！井端點出中華隊最大威脅　日本盼先得分掌握主導

警戒台灣投手！井端點出中華隊最大威脅　日本盼先得分掌握主導

台日大戰今晚6時！鄭浩均強碰山本由伸　中華隊拚打破殘酷數據魔咒

台日大戰今晚6時！鄭浩均強碰山本由伸　中華隊拚打破殘酷數據魔咒

韓媒預測柳賢振對台灣先發　被問中華隊注意誰？他秒答「沒有」　

韓媒預測柳賢振對台灣先發　被問中華隊注意誰？他秒答「沒有」　

最激烈大亂鬥之組來了！A組5隊混戰　波多黎各靠主場、加拿大拚寫歷史

最激烈大亂鬥之組來了！A組5隊混戰　波多黎各靠主場、加拿大拚寫歷史

快訊／台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

快訊／台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

文相敏主動靠李泳知肩　網笑「太少演歐巴了XD」

熱門新聞

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

剛因側腹傷退出WBC　李灝宇入列老虎春訓新秀對抗賽名單

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

警戒台灣投手！井端點出中華隊最大威脅　日本盼先得分掌握主導

讀者回應

﻿

熱門新聞

1球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG發聲：彼此尊重

2大谷翔平來了！台日大戰前夕突發2符號

3台澳戰好球帶被轟爆！澳洲竟受惠17次

4剛退出WBC　李灝宇入列新秀賽名單

5山本由伸有限制！中華隊希望來了

最新新聞

1台澳主審「誤判高達16.5%」　 陳柏惟：乾脆猜拳算好球

2澳洲隊G2！推亨德里克森先發戰捷克

3WBC日本隊「終結者」人選不明？

4日媒預測台日大戰雙方先發打序

5多明尼加主力游擊右手骨折退賽！

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

9局最後反攻留下殘壘！　台灣首戰0比3不敵澳洲

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

「帶著李灝宇的不甘心迎接4戰」！　吳念庭感性喊話

吃肉圓挺台灣隊！彰化縣府直播經典賽　保險經理帶隊加油

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

【89猴湊一對】男違停路中比中指譙三字經　金髮女上車前眼抽筋瞪5秒

【一抽入魂】爸爸代抽兵種抽中海軍陸戰隊！全場驚呆

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

直播遭私生連環叩　aespa寧藝卓：別再打了！

【嚇死寶寶了】豬豬被鹿耳門煙火嚇到！被抱緊緊幫捂耳
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366