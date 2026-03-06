剛因側腹傷退出WBC　李灝宇入列老虎春訓新秀對抗賽名單





▲WBC中華隊李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

MLB年度春訓新秀對抗賽「Spring Breakout」即將於3月19日至22日登場，底特律老虎隊公布今年參賽的新秀名單，台灣旅美好手李灝宇也名列其中。不過他才因側腹肌輕微拉傷退出經典賽，後續是否出賽仍需視身體狀況而定。

Spring Breakout是大聯盟在春訓期間舉辦的新秀展示賽事，由各隊農場頂尖潛力球員組隊對戰，今年將舉行16場比賽。老虎隊將於美東時間3月20日晚上7時35分對上匹茲堡海盜隊，新秀名單中包含球隊頭號新秀游擊手麥戈尼格（Kevin McGonigle）、外野手克拉克（Max Clark）等多名備受矚目的潛力球員。

在老虎隊公布的名單中，李灝宇也入列其中。這位台灣內野新秀目前在老虎農場新秀排名第6，被視為球隊未來內野戰力之一。

不過李灝宇原本入選本屆經典賽中華隊名單，但開賽前夕因側腹肌輕微拉傷辭退賽事。是否能在Spring Breakout登場，目前仍需視恢復狀況與球團安排而定。

中華隊總教練曾豪駒昨出席記者會時表示，李灝宇為側腹輕微拉傷，老虎球團為保險起見，希望他先回球團持續觀察，因此最終決定退出經典賽，由張政禹遞補。

曾豪駒也透露，李灝宇希望能繼續留在中華隊與大家一起奮戰，「還在協調是否能跟著團隊。」他坦言事情發生得相當突然，「我相信灝宇和團隊都非常難過，但我們會帶著他的心情一起努力。」