韓媒預測柳賢振對台灣先發　被問中華隊注意誰？他秒答「沒有」　

▲李政厚、柳賢振 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事在東京巨蛋開打前夕，韓國隊老將投手柳賢振談到可能對上中華隊時，被問及是否特別鎖定中華隊打線中的某位打者，他僅簡短回應：「沒有。」

根據《韓聯社》報導，文章以「17年前對中華隊勝投的柳賢振，是否再次鎖定中華隊？」為題，回顧他在2009年WBC留下的好回憶。當時韓國隊一路挺進決賽拿下亞軍，柳賢振該屆出賽5場，繳出1勝1中繼成功、防禦率2.57的成績；其中在2009年3月6日對中華隊先發3局無失分並拿下勝投，成為他WBC舞台的重要代表作。

報導指出，本屆柳賢振確切登板日期尚未公布，但他日前在與日職阪神虎的熱身賽投2局無失分完成調整，若以休息天數與輪值推估，外界普遍認為他很可能在8日對中華隊之戰登板。若成真，將是柳賢振睽違17年再於WBC面對中華隊，且身分也從當年20出頭的年輕王牌，轉為如今接近40歲的資深投手。

此外，柳賢振也談到中華隊首戰0比3不敵澳洲的結果，坦言自己「沒想到會是這樣的結果」，但仍強調短期賽事變數大，「比賽結果每天都可能不同，當天狀態最重要。」他也提醒中華隊與澳洲隊都有不少力量型打者，投手端必須特別提防長打。至於東京巨蛋是較容易出現全壘打的球場，柳賢振則表示會更重視控球與製造弱擊球，「每一局全力投就好」，投球數限制之下也沒有必要刻意拉長局數。