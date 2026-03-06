台灣戰澳洲吞敗沒氣餒！江坤宇：還有3場　吉力吉撈喊話鼓舞全隊

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事5日在東京巨蛋開打，中華隊首戰以0比3不敵澳洲。江坤宇賽後受訪時表示，雖然輸球難免感到可惜，但自己在打擊上的感覺其實不差，相信球隊能夠迅速調整心情，準備接下來的比賽。

江坤宇此戰3打數無安打，包括1次三振。談到這場比賽的打擊內容，他表示，自己在揮棒節奏上的感覺其實相當不錯，「我覺得我自己今天在揮棒上面，其實覺得自己還算蠻不錯的，可惜結果比較沒有那麼好。再努力，下一場繼續把它討回來。」

對於首戰失利，江坤宇坦言難免會覺得可惜，「就是再努力，下一場繼續把它討回來。」

賽後球隊在休息室集合，互相鼓勵士氣。江坤宇透露，捕手吉力吉撈·鞏冠當時向大家喊話，提醒全隊比賽才剛開始，「因為這只是我們第一場而已，我們後面還有三場要去比。」

他表示，球隊並沒有因為首戰失利而氣餒，「不能說第一場輸了，後面就沒什麼機會，因為後面還有三場。」江坤宇也認為，只要全隊繼續全力以赴，「如果我們可以再一樣用盡大家的全力，去努力拿下這三場，說不定後面也是很有機會。」

江坤宇指出，球隊在集合後很快就調整好心情，馬上把不好的都忘記，開始準備接下來的比賽。他也向球迷喊話，期待接下來能有更好的表現，「我們會拿出更好的成績給球迷看。」