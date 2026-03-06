警戒台灣投手！井端點出中華隊最大威脅　日本盼先得分掌握主導





▲WBC日本隊總教練井端弘和。（圖／大會提供）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事持續進行，日本隊6日將迎戰中華隊。賽前總教練井端弘和受訪時特別談到對中華隊的觀察，直言台灣是一支投手戰力非常出色、且極具韌性的球隊，因此日本隊希望能夠在比賽中率先取得領先。

井端表示，球隊在賽前已經做好充分準備，「我覺得準備工作已經做得很充分，球員的動作與狀況也都非常好。」至於開幕戰的心情，他則坦言目前還沒有太強烈的緊張感，「也許是今晚、或是明天早上起來之後才會有那種感覺。」

談到即將交手的中華隊，井端給予高度評價。他指出，「他們的投手戰力非常好，而且是一支很有韌性的球隊。」因此日本隊的策略仍然很明確，就是希望能在比賽初期先取得分數，「我們還是希望能先取得領先。」

井端也提到，首戰往往會出現緊張或不穩定的狀況，他認為中華隊與澳洲的比賽也能看到類似情形，「第一場比賽多少會有緊張感，也可能在各方面出現一些狀況。」因此日本隊希望從比賽一開始就全力投入，「希望從Play ball開始就不要有畏縮感。」





▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

日本隊此戰將由王牌投手山本由伸擔任先發。井端表示，只要山本能夠投出平常的水準就很好，「也希望他能投出帶動球隊氣勢的投球。」

此外，井端也談到東京巨蛋近期重新鋪設的人工草皮，認為可能會影響守備節奏，「我覺得滾地球速度可能會稍微變慢一些，內野手的感覺可能和以前在東京巨蛋不同，所以需要多用腳步去處理球。」

對於這支日本隊的整體狀態，井端強調球隊目前最大的優勢在於團隊默契，「球員彼此之間氣氛很好，我感受到非常強的凝聚力。」他也指出，陣中不少球員擁有上屆經典賽經驗，在隊內扮演帶頭角色，讓球隊氣氛自然形成。

談到對首戰的期望，井端表示，日本隊的目標很單純，「沒有任何一場比賽是可以輸的，我相信台灣也是這樣想。」他也希望球隊能在首戰打出好的結果，「希望能以好的方式結束這場比賽，為球隊帶來氣勢。」