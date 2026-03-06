D組戰力分析！最強打線對決　多明尼加、委內瑞拉決戰311　

▲2026年經典賽預賽D組，多明尼加索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）D組比賽將於3月6日至11日在邁阿密大金球場（loanDepot Park）登場，此組擁有戰力完整且頂尖的多明尼加名單，以及火力強大的委內瑞拉打線，荷蘭隊則是不可忽視的黑馬，而以色列與尼加拉瓜則必須在這個強敵環伺的組別中竭盡全力爭取勝利，而這組賽事最大的焦點將是3月11日多、委兩強的正面交鋒，這場比賽極可能決定誰能以分組第一身分避開八強賽可能遭遇的衛冕軍日本隊。

多明尼加：地表最強「銀河戰艦」 普侯斯率全明星誓言雪恥



上屆成績：分組預賽淘汰（第10名）

歷屆最好成績：冠軍（2013）

多明尼加被外媒評為本屆唯一能與美國隊在星度上平起平坐的球隊。2023年多明尼加在預賽生死戰不敵波多黎各，意外止步首輪，寫下隊史最失望的一頁，在傳奇球星普侯斯（Albert Pujols）首度執教的號召下，多明尼加組成了一支幾乎沒有弱點的「銀河戰艦」誓言雪恥。

打線核心由2025年表現亮眼的索托（Juan Soto）領銜，他在上季繳出43轟、38盜且選球精確度達巔峰，搭配美聯冠軍賽MVP小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與2025年轟出45支全壘打的新星卡米內羅（Junior Caminero），這組火力被形容為「只要上壘就是得分」。投手端由前賽揚獎得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara）坐鎮王牌，他將在對決委內瑞拉的關鍵戰尋求復仇。

而多明尼加這次的優勢是「強得荒謬」的打線，陣容較2023年顯著升級，要說弱點則是捕手防區，威爾斯（Austin Wells）剛經歷失望球季，而拉米瑞茲（Agustin Ramirez）防守評價墊底，本壘板後的穩定性將是唯一隱憂。

上一屆WBC在預賽遭淘汰的苦澀滋味應能激發多明尼加在2026年展現更體面的表現，3月11日與委內瑞拉的對決無疑是分組賽中最精彩且最具影響力的比賽，因為它不僅可能決定D組第一，還決定哪支球隊能在八強賽避開日本。

委內瑞拉：阿庫尼亞領銜「核武打線」 力抗投手傷病潮拚首冠

上屆成績：八強淘汰（第5名）

歷屆最好成績：季軍（2009）

委內瑞拉在上屆預賽寫下4戰全勝（含擊敗多明尼加）的驚人戰績，雖然最終止步八強，但已展現出爭冠實力。今年他們擁有一套足以與多明尼加抗衡的恐怖打線。由2023年國聯MVP阿庫尼亞Jr.（Ronald Acuna Jr.）擔任核彈頭，他在膝傷痊癒後已重返巔峰狀態。內野由三屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）與釀酒人超新星丘里歐（Jackson Chourio）組成，這條打線的運動能力與爆發力是本組最大威脅。

然而，委內瑞拉正面臨投手陣容的考驗。原定王牌羅培茲（Pablo Lopez）因傷缺陣，重擔落在了剛簽下1.3億美元大約的紅襪左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）身上。教練團特別請出傳奇卡布雷拉（Miguel Cabrera）與桑塔納（Johan Santana）坐鎮指導。

目前委內瑞拉還並未對外公布投手輪值，但對這支球隊來說，在與多明尼加展開備受矚目的對決前，儘早進入狀態至關重要。前三場贏下荷蘭、以色列和尼加拉瓜能減輕最後一戰的壓力，雖然這絕非易事，但對於擁有如此多天賦球員的委內瑞拉隊來說，應該是能比上一屆八強出局走得更遠，終極目標更是打破2009年奪得季軍的隊史天花板，衝擊決賽。

荷蘭：黃金內野再進化 名人堂父子檔攜手續寫傳奇

上屆成績：分組預賽淘汰（第11名）

歷屆最好成績：第四名（2013、2017）

身為經典賽複賽常客，荷蘭隊在2013與2017年連續兩屆闖入四強，但在上屆於台灣區預賽因失分率較高不幸遭到淘汰。本屆荷蘭隊由名人堂名將瓊斯（Andruw Jones）領軍，更將親自執教其子、狀元郎小瓊斯（Druw Jones）。

荷蘭的優勢在於極其穩定的內野守備，由柏賈爾茲（Xander Bogaerts）、阿爾比斯（Ozzie Albies）與金手套級外野手拉斐拉（Ceddanne Rafaela）組成核心，這使他們在面對尼加拉瓜和以色列時佔有優勢。

投手端年輕化成為荷蘭隊比較大的隱憂，全隊最年輕的12名球員中有10名是投手，其中7人年僅22歲甚至更小，但他們仍擁有傳奇終結者簡森（Kenley Jansen）坐鎮牛棚，加上台灣球迷熟悉的馬帝斯（Shairon Martis），兩位經驗豐富的投手。

而荷蘭隊被視為D組最大的黑馬，他們憑藉優異的戰術執行力與兩度闖入四強的經驗，絕對是強權不敢輕視的對手。面對多明尼加和委內瑞拉兩座大山，荷蘭晉級之路困難重重，但如果兩支奪冠熱門的投手在對決時出現閃失，這支擁有頂尖打擊天賦的球隊能讓局勢變得有趣。

以色列：美職精銳再度集結 王牌克默雷扛起突圍重任

上屆成績：分組預賽淘汰（第16名）

歷屆最好成績：第六名（2017）

被戲稱為「美國二隊」的以色列，在2017年首度參賽便勇奪第六名震驚世界，雖然上屆預賽僅拿下一勝且慘遭強權大比分血洗，但本屆陣容依然幾乎全數來自美職體系，陣中頭號球星是金鶯隊王牌克默雷（Dean Kremer），他具備在大聯盟穩定先發的實力，是球隊挑戰多、委兩強時唯一的抗衡點。

打線則倚賴守備大將貝德（Harrison Bader）與藍鳥隊新秀霍威茲（Spencer Horwitz），如果以色列想在強敵環伺的D組有一絲競爭機會，這兩人必須有所發揮。

而以色列最大優勢就是牛棚，他們不僅擁有卡恩（Tommy Kahnle）、鮑曼（Matt Bowman）和拉札（Max Lazar）等去年在大聯盟有穩定出賽時間的後援投手，以色列還有三位去年在小聯盟數據優異的新秀貝倫森（Charlie Beilenson）、馬利茲（Josh Mallitz）和柯恩（Harrison Cohen）。

然而他們最大弱點就是先發輪值，除了克默雷是可靠的輪值核心，但投手群中其他人的先發經驗極少，特別是在大聯盟層級，不過以色列的策略也同樣明確，除了保住下屆參賽資格，就是要伺機複製2017年的爆冷傳奇。

尼加拉瓜：名帥貝克坐鎮 重砲文托斯挑戰隊史首勝

上屆成績：分組預賽淘汰（第19名）

歷屆最好成績：分組預賽（2023）

尼加拉瓜在2023年首度打進會內賽，雖然4戰全敗墊底，但已累積了寶貴經驗。本屆最大的「星光」在休息室，傳奇教頭貝克（Dusty Baker）重出江湖執掌帥印，為這支傳統弱旅注入了靈魂。

打線由大都會隊重砲文托斯（Mark Vientos）撐起半邊天，他必須發揮單季20轟以上的實力。投手端則由資深右投拉米瑞茲（Erasmo Ramirez）和前中職富邦悍將洋投傑斯（J.C. Ramirez）坐鎮，這兩位是該國大聯盟投手歷史中經驗最豐富的球員，他們必須憑藉堅韌與謀略來延緩對手的進攻。

尼加拉瓜剛在資格賽大勝中華隊，士氣正盛，但他們最大的弱點就是缺乏大聯盟球員，目前只有維恩托斯是陣中唯一一位現役大聯盟球員，這讓該隊顯著落後於熱門球隊委內瑞拉、多明尼加，甚至不如以色列與荷蘭，因此在邁阿密拿下「WBC隊史首勝」將是他們本屆賽事最神聖的任務。