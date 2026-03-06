台日大戰今晚6時！鄭浩均強碰山本由伸　中華隊拚打破殘酷數據魔咒

▲中華隊與軟銀交流賽，投手鄭浩均。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年經典賽（WBC）中華隊在首戰惜敗澳洲後，明（6）日台灣時間晚上6時，將於東京巨蛋迎來最受關注的「台日大戰」。面對由大聯盟巨星大谷翔平、山本由伸領軍的「日本武士隊」，中華隊由「美美」鄭浩均掛帥先發。

鄭浩均上季傷後復出迅速找回王牌身手，成為中職賽場上最穩定的投球力量。去年他在一軍例行賽11場先發中，繳出5勝1敗、防禦率1.49的傲人數據，累計54.1局投球中僅讓對手上壘率維持在 0.90（WHIP），並送出44次三振。

集訓期間，鄭浩均在自辦熱身賽對戰台鋼雄鷹，先發2局讓對手6上6下無失分；2月下旬台日交流手對戰日職福岡軟銀，前2局表現穩定，但3局因小腿抽筋提前退場。

雖然當時對戰軟銀因不適提前退場，不過鄭浩均當時已獲得日媒的注目，總教練平野惠一也相當期待他的表現。

從亞運「抗中」到經典賽「對美」 鄭浩均：想挑戰大谷

回顧國際賽履歷，鄭浩均在2022年杭州亞運（2023年舉辦）複賽，曾對地主中國隊先發主投4局僅失1分（非自責分），帶領中華隊闖進金牌戰。

如今舞台換成最高層級的經典賽，鄭浩均在集訓期間就難掩興奮，曾公開表示：「如果可以對到Ohtani（大谷翔平）的話也滿不錯的，很想知道自己離這些球員的距離還有多遠。」明晚，他將正式在東京巨蛋的投手丘上「圓夢」，正面對決世界第一的打者。

▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

道奇「世界大賽MVP」山本由伸打頭陣 日本隊志在必得

日本隊方面則派出效力於洛杉磯道奇隊的王牌投手山本由伸掛帥。山本在賽前記者會上顯得信心十足，他表示目前身體狀態處於巔峰，「我想能全力投球」，展現出誓言要為地主日本隊守下首戰勝利的決心。

歷史對決回顧：對戰3勝7敗、要打破「巨蛋魔咒」

回顧台日兩隊在一級國際賽的交手歷史，自1992年巴塞隆納奧運以來，中華隊與日本共對戰10次，戰績為3勝7敗，整體仍處於下風。對台灣而言，首戰結果往往左右分組賽的走向。過去在經典賽與12強賽中，中華隊曾3度在首戰取勝，最終皆成功闖進複賽；相反地，5次首戰吞敗則全部止步預賽，晉級機率為零。

此外，中華隊在海外巨蛋球場的戰績也相當艱困。經典賽在東京巨蛋僅拿下1勝7敗，加上在南韓首爾高尺巨蛋3戰全敗，合計海外巨蛋戰績為1勝10敗。那唯一的一場勝利，已經是20年前在東京巨蛋擊敗中國隊。

不過，中華隊在去年（2024年）世界12強賽曾於決賽以4比0完封日本奪冠，終結對手長期的國際賽不敗紀錄。此役再度於東京巨蛋正面交鋒，台灣能否突破過去在海外巨蛋的低潮，並在關鍵一戰扳回氣勢，成為這場台日大戰備受矚目的焦點。

昨天落敗後，曾豪駒表示球隊仍會以全力以赴的態度迎戰日本，「今天的失利，我們一樣是全力以赴去面對、去對應。我相信日本隊的能力與實力確實是世界排名最前面的球隊，但我們也會全力以赴，去迎接接下來的比賽。」