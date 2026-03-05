經典賽B組明開打！美國最強陣容拚冠　墨西哥、義大利搶第2席

運動雲

▲經典賽美國隊 。（圖／截自USA Baseball官方X）

▲經典賽美國隊 。（圖／截自USA Baseball官方X）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組將於3月7日至12日在休士頓太空人主場Daikin Park點燃戰火。本組被視為「美洲強權的正面對決」，由志在奪冠的美國隊領銜，對抗上屆季軍墨西哥以及戰力大幅補強的義大利。

賽事概覽

地點：休士頓 Daikin Park
晉級門檻：5隊取2隊，分組前二晉級邁阿密複賽
戰力排行分析：美國 ＞ 墨西哥 ＞ 義大利 ＞ 英國 ＞ 巴西

1. 美國隊（USA）：目標只有冠軍，歷史最強投手陣容

美國隊上屆在決賽飲恨敗給日本後，2026年組建豪華陣容。過去美國隊最大的問題是先發投手，但今年反而成為最強武器，包括兩位王牌投手領軍：史庫柏（Tarik Skubal，底特律老虎）與史金斯（Paul Skenes，匹茲堡海盜）。

打線方面則由隊長賈吉（Aaron Judge）首度披上美國隊戰袍領銜，搭配2025年狂轟60支全壘打的強打捕手羅利（Cal Raleigh），以及單季56轟的重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。

觀賽焦點包括傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）的「最後一舞」，以及哈波（Bryce Harper）職業生涯首次在WBC亮相。

2. 墨西哥隊（Mexico）：挑戰北美霸權

墨西哥隊在2023年WBC首度闖進四強，並在小組賽擊敗美國隊，逐漸被視為傳統強權之外的「準一線勁旅」。本屆陣容延續上屆核心，整體成熟度更高。

進攻端以亞羅薩倫納（Randy Arozarena）為靈魂人物，搭配2025年大爆發的杜蘭（Jarren Duran）以及具備長打與守備能力的湯瑪斯（Alek Thomas），外野戰力完整；內野則補進攻守俱佳的歐提茲（Joey Ortiz）。捕手由缺席上屆的明星捕手柯克（Alejandro Kirk）回歸，戰力明顯升級。

投手方面，墨西哥缺乏像美國那樣的王牌級先發，但牛棚由水手守護神穆紐茲（Andrés Muñoz）領軍，短局數壓制力不容小覷。墨西哥能否再度衝擊更深輪次，關鍵仍在先發投手是否能撐過前半段局數。

3. 義大利隊（Italy）：最大攪局者

義大利被認為是本組最有可能製造驚喜的球隊。該隊在上一屆經典賽闖進8強，本屆陣容更進一步補強，包括主砲帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）再度參賽，並加入費城人王牌投手諾拉（Aaron Nola）、老將後援投手歐塔維諾（Adam Ottavino）以及潛力新秀卡利亞諾（Jac Caglianone），整體戰力被看好比上一屆更強。

觀察重點在於，如果義大利能在小組賽擊敗墨西哥，B組晉級形勢可能出現變數。

4. 英國隊（Great Britain）與巴西隊（Brazil）

英國隊擁有2025年完成「30轟、30盜」的洋基明星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），以及國民首輪選秀捕手福德（Harry Ford），具備一定爆發力。

巴西隊則是自2013年後再度重返經典賽。雖然缺乏大聯盟球星，但陣中仍有不少「星二代」球員，包括前洛磯重砲比謝特之子 Dante Bichette Jr.、傳奇強打拉米瑞茲之子 Lucas Ramirez，以及白襪投手康崔拉斯（José Contreras）之子、年僅17歲的 Joseph Contreras。

整體而言，美國隊幾乎確定是B組最強隊伍，晉級問題不大。不過第二名的競爭可能比預期激烈。雖然墨西哥原本被看好與美國攜手晉級，但若義大利補強後的戰力發揮效果，仍有機會爆冷搶下分組第二席。

關鍵字： WBC美國隊墨西哥義大利2026WBC2026WBC列強

