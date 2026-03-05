運動雲

日韓戰先發誰來投？柳志炫「裝傻」賣關子　後天強碰日本氣勢到位

▲柳志炫。（圖／達志影像／美聯社）

▲柳志炫。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽5日在東京巨蛋開打，晚間韓國隊以11比4擊敗捷克，終於在2009年亞軍之後、相隔4屆大會再度以勝利揭開序幕；他們接下來將在7日迎戰日本，總教練柳志炫賽後談到先發投手人選時，還幽默「裝傻」賣關子，話題十足。

韓國此役開局強勢進攻，首局靠文保景滿貫砲一棒灌進4分奠定領先優勢；；2局再補上1分後，3局又由惠特康（Shay Whitcomb）敲出陽春砲，比分擴大到6比0，讓捷克隊一路陷入追分苦戰。

捷克隊在5局靠瓦夫拉（Terrin Vavra）3分砲一度將差距縮小至3分，但韓國隊隨即回應，惠特康在下一個打席再度開轟，連兩打席轟出全壘打、帶有2分打點，比分回到8比3，再次把比賽節奏牢牢抓在手中。

韓國隊7局再度串連攻勢，文保景敲出適時安打，這支安打也讓他單場累積第5分打點，球隊單局再添2分；8局瓊斯（Jahmai Jones）再補上一發陽春砲「一棒定調」，韓國隊最終以4發全壘打、單場11分的火力收下大勝。

回顧韓國近幾屆WBC表現，2013、2017、2023年都以首戰吞敗開局，最終皆止步預賽首輪，首戰勝負被視為能否順利推進的重要關鍵。

柳志炫日前也曾強調首戰的重要性，並在本場賽後再次以受訪內容點出核心：「我最在意的就是首戰的重要性，這會是一場非常重要的比賽。」如今韓國成功在開幕戰搶下勝利，也替7日的日韓戰提前堆疊氣勢。

韓國隊6日將安排練習日調整，7日正式與日本交手；當被問到日本戰的先發投手人選時，柳志炫故作神秘，直接以原始受訪內容回應：「是誰來著？如果有人可以告訴我，我就能說了。」

最後他也談到備戰節奏與調整重點：「明天有一天休息，所以可以再做調整；我們會好好準備，迎戰對日本的比賽。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

【一抽入魂】爸爸代抽兵種抽中海軍陸戰隊！全場驚呆

