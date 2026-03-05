「和世界強權交手是好事」捷克教頭輸球不氣餒　：9安4分值得自豪

運動雲

▲韓國打線炸裂11比4轟爆捷克。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽今（5日）在東京巨蛋進行C組賽程，連兩屆參賽的捷克隊首戰4比11不敵韓國隊；捷克打線全場敲出9支安打並攻下4分，但開賽前段多次錯失得分機會，投手端則在首局就被韓國砲火重擊，最終未能扳回戰局。

捷克先發投手帕迪沙克（Daniel Padysak）首局就遭遇亂流，面對韓國5棒文保景挨了一發滿壘全壘打，韓國也靠著關鍵長打一路拉開差距；帕迪沙克此役僅用18球就退場，帳面成績2安打、4失分，捷克開局就陷入被動。

儘管首戰失利，捷克總教練哈吉姆（Pavel Hajim）賽後仍給予球隊正面肯定，他表示：「雖然輸了，但能與世界強權的韓國交手是件好事；我覺得9支安打、4分也值得自豪。」

「先發投手狀況不理想，不過我們打出了一場非常膠著的比賽，」他也強調，球隊針對韓國準備了長達3個月的對策，確實在攻擊端展現成效，「是練習的成果，我覺得他們做得很好，最後一局如果再多努力一點，或許也能拿下第5分。」

比賽關鍵反擊出現在5局上，捷克在落後6分情況下，瓦夫拉（Terrin Vavra）轟出3分砲試圖把比賽拉回懸念；哈吉姆談到這位打者的表現時說：「我對他所做的一切非常滿意，想對他說聲恭喜，第一個打席沒有結果，但他把失分追回來了。」

不過哈吉姆也點出敗因並不只在投手，他直言問題出在「守備層面」；對於帕迪沙克此役提前退場，他說明：「他在放球時兩根手指的觸感不太好。」但也補充帕迪沙克未來仍可能再次擔任先發。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

