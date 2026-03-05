韓國打線炸裂11比4轟爆捷克　日網警戒：火花四射的日韓戰要來了

▲Shay Whitcomb。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年第6屆世界棒球經典賽今（5日）晚間持續進行C組預賽，韓國隊對上捷克隊火力全開，靠著文保景首局滿貫砲打頭陣，加上全場4發全壘打助陣，終場以11比4大勝捷克，為力拚闖過第一輪的目標強勢開局。

韓國隊開賽就展現強攻態勢，首局第5棒文保景一棒轟出滿壘全壘打，助隊單局灌進4分迅速取得領先；2局再補上1分後，3局又由惠特康（Shay Whitcomb）敲出陽春砲，比分擴大到6比0，讓捷克隊一路陷入追分苦戰。

捷克隊在5局靠瓦夫拉（Terrin Vavra）3分砲一度將差距縮小至3分，但韓國隊隨即回應，惠特康在下一個打席再度開轟，連兩打席轟出全壘打、帶有2分打點，比分回到8比3，再次把比賽節奏牢牢抓在手中。

韓國隊7局再度串連攻勢，文保景敲出適時安打，這支安打也讓他單場累積第5分打點，球隊單局再添2分；8局瓊斯（Jahmai Jones）再補上一發陽春砲「一棒定調」，韓國隊最終以4發全壘打、單場11分的火力收下大勝。

此役韓國打線猛烈輸出，也讓網路上不少日本球迷提高警戒，日網紛紛出現留言直呼：「韓國太強了吧，跟說好的不一樣」、「韓國普通就很強」、「好久沒看到火花四射的日韓戰，開始期待了」、「一旦打順韓國真的可怕」、「打線比想像中更好」等，對韓國火力表達震撼與忌憚。