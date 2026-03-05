運動雲

最激烈大亂鬥之組來了！A組5隊混戰　波多黎各靠主場、加拿大拚寫歷史

▲奈勒（Josh Naylor）與弟弟奈勒（Bo Naylor）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奈勒（Josh Naylor）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）A組賽事將於本月6日在波多黎各聖胡安正式點燃戰火，本組被公認為本屆戰力最平均、競爭最激烈的「大亂鬥之組」；除了地主波多黎各尋求隊史首冠與捍衛主場榮耀外，加拿大、古巴、哥倫比亞與巴拿馬各個來勢洶洶，究竟誰能拿走前往複賽的兩張門票，也成為球迷熱議焦點。

▲明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz）。（圖／達志影像／美聯社）

波多黎各：強權星度銳減　主場優勢成最後堡壘

身為兩屆亞軍的地主波多黎各，本屆徵召之路卻異常坎坷，受到保險與傷勢影響，兩大靈魂人物林多（Francisco Lindor）與柯瑞亞（Carlos Correa）雙雙缺陣，讓內野戰力大打折扣。

不過，波多黎各仍擁有堅強的投手深度；明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz）在經歷傷勢陰霾後重返國家隊，投手群也有魯戈（Seth Lugo）等先發戰力坐鎮，並搭配洋基潛力新秀羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）等年輕臂力，力求在短期賽制中穩住失分。

▲羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）。（圖／路透）

▲羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）。（圖／路透）

打線方面，資深明星三壘手阿里納多（Nolan Arenado）成為重要門面，搭配巨人強打拉莫斯（Heliot Ramos）等人扛起長打輸出，波多黎各期待在狂熱的主場球迷助威下守住晉級門票。

加拿大：隊史最強陣容！「全大聯盟打線」瞄準首度過關

過去賽事多次止步分組的加拿大，今年迎來隊史最有機會「翻身」的一年，儘管少了強打弗里曼（Freddie Freeman），但加拿大依舊組成近乎全大聯盟等級的打線，核心人物包括奈勒（Josh Naylor）與弟弟奈勒（Bo Naylor）的兄弟連線，打線厚度更勝以往。

▲奈勒（Bo Naylor）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奈勒（Bo Naylor）。（圖／達志影像／美聯社）

此外歐尼爾（Tyler O’Neill）具備長打與外野守備價值，若馬林魚農場重點新秀凱西（Owen Caissie）能在國際賽快速適應節奏，將使加拿大外野火力更具威脅。

投手端則看泰隆（Jameson Taillon）能否發揮王牌本色壓制對手；一旦先發能穩住局面，加拿大極有可能寫下歷史新頁，挑戰隊史首度晉級經典賽複賽。

古巴：日職最強左投坐鎮　老幹新枝盼重返榮耀

傳統強權古巴正處於戰力轉型期，雖然少了羅伯特（Luis Robert Jr.）等大聯盟球星，但陣中仍有重量級王牌，日本職棒頂尖左投、2025年太平洋聯盟MVP莫伊尼羅（Livan Moinelo），有望成為古巴在短期賽制中的勝負關鍵。

古巴陣中也不乏「活傳奇」，39歲的WBC全壘打王德斯潘耶（Alfredo Despaigne）再度披掛上陣，44歲的前全明星拉米瑞茲（Alexei Ramirez）也被視為老將定心丸。

不過，原本一度被期待成為左投伏兵的胡塔多（Daviel Hurtado）近期傳出因傷無緣本屆賽事，古巴投手調度與牛棚深度勢必得重新盤整，能否在強敵環伺的A組穩住失分，將是他們能否走遠的關鍵。

哥倫比亞：老牌投手坐鎮　新秀火力添變數

哥倫比亞擁有豐富大聯盟資歷的昆塔納（Jose Quintana）與德黑蘭（Julio Teheran）坐鎮先發輪值，在短期賽制中具備「吃局數、控節奏」的價值。

打線端若水手體系潛力新秀阿羅約（Michael Arroyo）能把握機會打出爆發力，哥倫比亞的「下剋上」實力不容小覷。

巴拿馬：跑壘與防守搗亂　誰都不想碰的硬骨頭

巴拿馬則靠著洋基內野多功能戰力卡巴列羅（Jose Caballero）在壘間製造壓力，配合整體防守韌性與拚戰風格，往往能把比賽拖進對手最不想面對的膠著節奏；只要投手群能把失分壓在可控範圍，巴拿馬將是所有強隊最不願碰上的「硬骨頭」。

總結來看，A組晉級情勢勢必進入「磨人戰」，每一場都可能影響出線命運，波多黎各憑藉旅美戰力厚度與主場震天的助威聲浪，仍被看好能搶下一席。

而另一張門票則看好打線火力更整齊、陣容更接近「全大聯盟等級」的加拿大，若投手端能穩住節奏，「楓葉軍團」就有機會挑戰隊史首度晉級經典賽複賽。

