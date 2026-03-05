運動雲

>

大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）戰火正式點燃，明（6）日台灣時間晚間6時，東京巨蛋將上演備受矚目的台日大戰。就在賽前一天，日本隊靈魂人物大谷翔平5日晚間於IG發文，貼出兩張全隊大合照，僅用「日本國旗」與「抹茶」2個符號，沒有多餘文字，卻瞬間點燃球迷情緒。

照片中，日本隊全員坐在東京巨蛋草皮上合影，背後巨型螢幕高掛鮮明的日本國旗，兩側印著「JAPAN」字樣，氣勢十足。大谷沒有寫下任何激勵話語，只用兩個表情符號低調表態，卻讓日網與球迷秒懂其寓意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

抹茶手勢有玄機　文字雙關拚得分

事實上，本屆日本隊的上壘慶祝動作正是「抹茶點茶」。這個手勢模仿泡抹茶時以茶筅刷出泡沫的動作，背後構想者正是大谷翔平。他特別請隊友北山亘基幫忙發想，最後誕生這個充滿日本文化特色的新手勢。

京都出身的北山解釋，「點（たてる）」除了有「點茶」的意思，也能寫成「點數的點」，象徵把茶「點」起來，也把分數點起來，大家一起拿下得分。巧妙將語言雙關與團隊目標結合，成為日本隊本屆賽事的重要精神象徵。

▲WBC日本隊北山亘基對全隊展示「點茶」慶祝動作。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊北山亘基對全隊展示「點茶」慶祝動作。（圖／達志影像／美聯社）

台韓也出招　各隊手勢比拚創意

國際賽場上，創意慶祝手勢早已成為場外話題。台灣隊這次熱身賽期間比出「抓手腕」動作，隊長陳傑憲解密表示，象徵「手牽手、心連心」，代表團結一致迎戰強敵。

南韓隊則祭出「搭飛機」手勢，寓意全隊晉級複賽後一起搭包機前進美國。總教練柳志炫受訪時表示，全隊上下都懷抱同樣的心情與目標，這份心意正在凝聚。

關鍵字： 大谷翔平抹茶手勢WBC2026台日大戰創意慶祝

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

快訊／台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

砸傷陳傑憲被台人出征「澳洲投手急關IG」！網嘆：真的丟臉

砸傷陳傑憲被台人出征「澳洲投手急關IG」！網嘆：真的丟臉

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

【抱小孩洗手救星】感應水龍頭「靠1招」狂流水 大票人讚爆：太實用

熱門新聞

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

砸傷陳傑憲被台人出征「澳洲投手急關IG」！網嘆：真的丟臉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

2中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

3曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

4李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

5台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

最新新聞

1日韓戰先發誰來投？柳志炫裝傻賣關子

2捷克教頭輸球不氣餒：值得自豪

3韓國打線炸裂11比4轟爆捷克日網警戒

4韓國4轟火力全開！11比4擊垮捷克　搶下首勝

5大谷翔平來了！台日大戰前夕突發2符號

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

【呆萌女神】李藝斌忘記Cue音樂　突然發現的反應太可愛

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

【咬到開機鍵了】貓咪咬弟弟餒餒後秒跑　弟弟直接被痛醒XD

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

阿弟女兒比賽唱〈我愛他〉　緊張喊：爸爸叫我來的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366