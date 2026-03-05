大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）戰火正式點燃，明（6）日台灣時間晚間6時，東京巨蛋將上演備受矚目的台日大戰。就在賽前一天，日本隊靈魂人物大谷翔平5日晚間於IG發文，貼出兩張全隊大合照，僅用「日本國旗」與「抹茶」2個符號，沒有多餘文字，卻瞬間點燃球迷情緒。

照片中，日本隊全員坐在東京巨蛋草皮上合影，背後巨型螢幕高掛鮮明的日本國旗，兩側印著「JAPAN」字樣，氣勢十足。大谷沒有寫下任何激勵話語，只用兩個表情符號低調表態，卻讓日網與球迷秒懂其寓意。

抹茶手勢有玄機 文字雙關拚得分

事實上，本屆日本隊的上壘慶祝動作正是「抹茶點茶」。這個手勢模仿泡抹茶時以茶筅刷出泡沫的動作，背後構想者正是大谷翔平。他特別請隊友北山亘基幫忙發想，最後誕生這個充滿日本文化特色的新手勢。

京都出身的北山解釋，「點（たてる）」除了有「點茶」的意思，也能寫成「點數的點」，象徵把茶「點」起來，也把分數點起來，大家一起拿下得分。巧妙將語言雙關與團隊目標結合，成為日本隊本屆賽事的重要精神象徵。

▲WBC日本隊北山亘基對全隊展示「點茶」慶祝動作。（圖／達志影像／美聯社）

台韓也出招 各隊手勢比拚創意

國際賽場上，創意慶祝手勢早已成為場外話題。台灣隊這次熱身賽期間比出「抓手腕」動作，隊長陳傑憲解密表示，象徵「手牽手、心連心」，代表團結一致迎戰強敵。

南韓隊則祭出「搭飛機」手勢，寓意全隊晉級複賽後一起搭包機前進美國。總教練柳志炫受訪時表示，全隊上下都懷抱同樣的心情與目標，這份心意正在凝聚。