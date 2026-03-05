運動雲

小學生足球賽3月7日開踢　773隊參戰創國內最大規模5人制賽事

▲運動部全民運動署房瑞文署長出席114學年度小學生足球賽開賽記者會、114學年度小學生足球賽啟動儀式。（圖／大漢提供）

▲114學年度小學生足球賽啟動儀式。（圖／大漢提供）

記者杜奕君／綜合報導

為落實「運動壯大臺灣」政策、深耕基層足球，運動部全民運動署主辦的「114學年度小學生足球賽」將於3月7日正式登場。今（5）日啟動儀式上，房瑞文署長也親自出席表達支持，並結合各縣市體育總會足球委員會、在地俱樂部與地方資源，持續推動足球走向全民化與地方化，讓更多孩子有機會接觸足球運動。

全民運動署指出，本屆賽事採縣市預賽制度，打造更貼近社區的基層競賽模式，實踐競技運動全民化與基層化精神。所有預賽皆安排在週末假日舉行，降低參賽與觀賽門檻，鼓勵家長、學童與社區一同投入運動，進一步提升全民運動風氣。

在參賽制度方面，本屆賽事主打開放與多元，成功吸引全台773支隊伍報名，成為目前國內規模最大的五人制小學生足球賽。全民署期盼透過擴大辦理與友善參賽環境，讓更多學童認識並參與足球，持續壯大基層足球人口，推進全民運動政策目標。

賽事組別規劃也有所突破，除原有依年級與性別區分的國小男、女生組外，今年首度推出「跨域組」，打破學校與行政區限制，讓孩子能跨校組隊、自由參賽。透過更彈性的組隊方式，降低參與門檻，促進交流與合作，也有助於消弭校際隔閡、培養團隊精神。

整體賽程自3月至5月進行縣市預賽，各組別將選出最多32支隊伍晉級，並於6月底展開全國決賽。決賽期間將提供線上轉播，全民可透過「運動部全民運動署粉絲專頁」及「去動體育運動平台」觀賽，加油支持這群努力奔跑的足球小將。

▲運動部全民運動署房瑞文署長出席114學年度小學生足球賽開賽記者會、114學年度小學生足球賽啟動儀式。（圖／大漢提供）

▲運動部全民運動署房瑞文署長出席114學年度小學生足球賽開賽記者會。（圖／大漢提供）

