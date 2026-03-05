捷克開轟了！前大聯盟好手3分砲　5局上逼近韓國3比6落後

運動雲

▲惠特康（Shay Whitcomb）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲惠特康（Shay Whitcomb）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

韓國與捷克之戰晚間開打，首局韓國就給捷克震撼教育，文保景轟出滿貫砲，惠特康（Shay Whitcomb）3局下也開轟，3局拉開至6比0。捷克5局上開砲，大聯盟68出賽經驗的瓦夫拉（Terrin Vavra）轟3分砲，5局上追近至3比6。

金倒永選到保送，李政厚掃出安打後，安賢民也選到保送，攻佔滿壘，文保景鎖定滑球轟出中外野滿貫砲，幫助韓國取得領先。

3局下朴東原掃二壘安打，金周元安打推進，混血好手瓊斯擊出滾地球帶有1打點。3局下惠特康（Shay Whitcomb）也開轟，貢獻團隊第二發全壘打，拉開至6比0。

5局上韓國隊老么鄭宇宙登板，觸身球保送後，奪三振，隨後被敲安打又挨前大聯盟內野手瓦夫拉（Terrin Vavra）全壘打，失3分，即時回穩再飆三振。

現年28歲的瓦夫拉（Terrin Vavra）是一名左打的內野工具人，過去曾於2022至2025年間效力於美國職棒大聯盟巴爾的摩金鶯隊，生涯在大聯盟共出賽68場，累計160個打席，繳出0.252打擊率與1發全壘打的成績；憑藉其曾祖父的捷克血統，他在2026年世界棒球經典賽（WBC）正式加入捷克國家隊。

▲瓦夫拉（Terrin Vavra）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲瓦夫拉（Terrin Vavra）。（圖／記者楊舒帆攝）

