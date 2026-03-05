台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

No ABS in the World Baseball Classic already on display



Catcher apologizes to the umpire after he was about to throw the baseball around the diamond. Curtis Mead records the first hit of the WBC on the next pitch https://t.co/joX8n1lMTv pic.twitter.com/pC9RZlzpRs — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 5, 2026

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）5日在東京巨蛋開打，中華隊首戰對上澳洲。不過比賽過程中，主審的好球帶判決引發討論，不僅球迷在社群平台熱議，就連美國棒球媒體與國外球迷也紛紛發文關注，直言「WBC沒有電子好球帶（ABS）已經開始顯現影響」。

美國棒球社群媒體帳號《Elite Dingers》在Instagram發文指出，「WBC沒有ABS（電子好球帶），你認為這會如何影響整個賽事？」該貼文引用FOX Sports與MLB on FOX的畫面，引發大量討論。

不少球迷留言直接點名本場主審佩拉塔（Omar Peralta），有人批評「Peralta毀了一場比賽」、「史上最糟糕的主審」，甚至有人質疑好球帶判決，「今天的好球帶到底在哪裡？」也有球迷直言「裁判完全搞砸了這場比賽」。

▲WBC台澳之戰，主審好球帶尺度引起網友熱烈討論。（圖／記者林敬旻攝）

在X（前Twitter）平台上，同樣出現大量討論。棒球節目《Talkin’ Baseball》發文指出，「WBC沒有ABS的情況已經開始展現出來。」節目主持人之一Talkin’ Jake更表示，「這名WBC主審目前好壞球判決準確率大約只有50%，真的很誇張。」

其他球迷留言也相當直接，有人寫道「裁判已經在破壞比賽氣氛」、「我真的覺得自己都能判得比他好」，甚至有人表示「這名裁判應該被解雇」。

Reddit棒球論壇（r/baseball）同樣出現熱烈討論。有網友表示自己回看整場比賽並逐球統計，認為主審的好球帶「幾乎是一面倒」。

根據該網友整理的數據：

好球被判壞球（對打者有利）：台灣投手6次、澳洲投手5次

壞球被判好球（對投手有利）：台灣投手1次、澳洲投手11次

若計算「受惠誤判」，台灣共6次、澳洲則高達17次，其中澳洲投手更有11顆明顯壞球被判成好球，遠多於台灣的1次，讓該網友直言「差距非常誇張，是糟糕的裁判表現」。

不過也有球迷認為問題未必是偏袒，可能只是判決品質不佳。有網友表示，「我不覺得裁判是故意的，他只是判得很糟。」也有人指出，比賽結果仍是澳洲整體表現更好，「澳洲團隊表現更穩定，並沒有因為誤判直接得分」。

另有人從技術面分析，認為捕手的接球技巧（framing）可能影響主審判決，「也許澳洲捕手的framing更好」。

WBC目前仍採用傳統人工判定好球帶，並未導入大聯盟近年在小聯盟測試的ABS。在國際賽事節奏緊湊、每一場勝負都可能影響晉級的情況下，主審判決自然更容易成為討論焦點。

台澳戰開幕戰出現的好球帶爭議，讓不少球迷再次討論是否應該在未來的經典賽導入電子好球帶。