運動雲

>

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）5日在東京巨蛋開打，中華隊首戰對上澳洲。不過比賽過程中，主審的好球帶判決引發討論，不僅球迷在社群平台熱議，就連美國棒球媒體與國外球迷也紛紛發文關注，直言「WBC沒有電子好球帶（ABS）已經開始顯現影響」。

美國棒球社群媒體帳號《Elite Dingers》在Instagram發文指出，「WBC沒有ABS（電子好球帶），你認為這會如何影響整個賽事？」該貼文引用FOX Sports與MLB on FOX的畫面，引發大量討論。

不少球迷留言直接點名本場主審佩拉塔（Omar Peralta），有人批評「Peralta毀了一場比賽」、「史上最糟糕的主審」，甚至有人質疑好球帶判決，「今天的好球帶到底在哪裡？」也有球迷直言「裁判完全搞砸了這場比賽」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲WBC台澳之戰，主審好球帶尺度引起網友熱烈討論。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC台澳之戰，主審好球帶尺度引起網友熱烈討論。（圖／記者林敬旻攝）

在X（前Twitter）平台上，同樣出現大量討論。棒球節目《Talkin’ Baseball》發文指出，「WBC沒有ABS的情況已經開始展現出來。」節目主持人之一Talkin’ Jake更表示，「這名WBC主審目前好壞球判決準確率大約只有50%，真的很誇張。」

其他球迷留言也相當直接，有人寫道「裁判已經在破壞比賽氣氛」、「我真的覺得自己都能判得比他好」，甚至有人表示「這名裁判應該被解雇」。

Reddit棒球論壇（r/baseball）同樣出現熱烈討論。有網友表示自己回看整場比賽並逐球統計，認為主審的好球帶「幾乎是一面倒」。

根據該網友整理的數據：

好球被判壞球（對打者有利）：台灣投手6次、澳洲投手5次

壞球被判好球（對投手有利）：台灣投手1次、澳洲投手11次

若計算「受惠誤判」，台灣共6次、澳洲則高達17次，其中澳洲投手更有11顆明顯壞球被判成好球，遠多於台灣的1次，讓該網友直言「差距非常誇張，是糟糕的裁判表現」。

不過也有球迷認為問題未必是偏袒，可能只是判決品質不佳。有網友表示，「我不覺得裁判是故意的，他只是判得很糟。」也有人指出，比賽結果仍是澳洲整體表現更好，「澳洲團隊表現更穩定，並沒有因為誤判直接得分」。

另有人從技術面分析，認為捕手的接球技巧（framing）可能影響主審判決，「也許澳洲捕手的framing更好」。

WBC目前仍採用傳統人工判定好球帶，並未導入大聯盟近年在小聯盟測試的ABS。在國際賽事節奏緊湊、每一場勝負都可能影響晉級的情況下，主審判決自然更容易成為討論焦點。

台澳戰開幕戰出現的好球帶爭議，讓不少球迷再次討論是否應該在未來的經典賽導入電子好球帶。

• "I tracked every pitch in the TPE vs. AUS WBC game. Umpire Omar Peralta’s strike zone was heavily one-sided."
by u/Other_Host2621 in baseball
關鍵字： 標籤:WBC好球帶裁判爭議台澳戰棒球2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

快訊／台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

砸傷陳傑憲被台人出征「澳洲投手急關IG」！網嘆：真的丟臉

砸傷陳傑憲被台人出征「澳洲投手急關IG」！網嘆：真的丟臉

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

【米克斯大軍追咬】彰化和美路人騎士嚇壞　至少10人受害

熱門新聞

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

2中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

3曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

4李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

5台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

最新新聞

1大谷翔平來了！台日大戰前夕突發2符號

2捷克開轟了！前大聯盟好手3分砲　5局上韓國3比6落後

3小學生足球賽7日開踢　773隊參戰創紀錄

4球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG發聲：彼此尊重

5台澳戰好球帶被轟爆！澳洲竟受惠17次

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

【呆萌女神】李藝斌忘記Cue音樂　突然發現的反應太可愛

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

阿弟女兒比賽唱〈我愛他〉　緊張喊：爸爸叫我來的

【咬到開機鍵了】貓咪咬弟弟餒餒後秒跑　弟弟直接被痛醒XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366