不妙！轉戰老鷹場均轟21.3分　庫明加驚傳左膝傷勢休兵

▲轉戰老鷹後打出亮眼表現的庫明加，驚傳膝傷緊急休兵。（圖／路透）

▲轉戰老鷹後打出亮眼表現的庫明加，驚傳膝傷緊急休兵。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

被視為NBA本賽季最成功交易表率，從金州勇士轉戰亞特蘭大老鷹效力的庫明加（Jonathan Kuminga）在轉隊後，場均可轟下21.3分表現出色。但今日對上密爾瓦基公鹿賽前，他卻傳出左膝發炎狀況，正式進入傷兵名單無法上場效力。

在2021年以首輪第7順位被勇士挑中，現年僅23歲的庫明加一直是灣區軍團期待的未來接班梯隊人選，不過近兩季他卻接連與總教練柯爾（Steve Kerr）出現摩擦，甚至在本賽季正式主動提出希望被交易的要求。

勇士球團最終認賠殺出，將庫明加送往東區的老鷹，但來到亞特蘭大後，庫明加整體狀態卻宛如新生，至今出賽3戰，平均能攻下21.3分、7.7籃板、3.3助攻、1.7抄截，攻守兩端都有強勢表現，也讓球隊3戰全勝。

但今日卻傳出庫明加左膝舊傷出現發炎狀況，因此進入傷兵名單，不過老鷹仍靠著6人得分達雙位數的優勢火力加持，以131比113大勝公鹿。

目前老鷹戰績為32勝31敗，戰績與近況火燙，過去21戰拿下17勝的夏洛特黃蜂戰績相同，老鷹暫居東區第10名，仍有機會力拚附加賽甚至前6名的直接晉級季後賽資格。

超猛！雷霆SGA「連124場得分20+」　追平神獸張伯倫紀錄只差2場

