超猛！雷霆SGA「連124場得分20+」　追平神獸張伯倫紀錄只差2場

記者杜奕君／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆當家一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）5日傷癒復出率隊踢館紐約尼克主場，吉爾吉斯-亞歷山大全場轟下26分、3籃板、8助攻，加上霍姆格倫（Chet Holmgren）也砍進6顆三分球進帳28分、8籃板，攜手以103比100戰勝尼克。SGA也寫下連續124場，個人得分突破20分大關，距離上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）的126場紀錄，僅有兩場差距。

本季都具有爭冠實力的雷霆與尼克，今日交手呈現膠著拉鋸，但雷霆靠著吉爾吉斯-亞歷山大在終場前1分18秒飆進關鍵三分彈，幫助雷霆拉開7分領先優勢。

不過尼克展現韌性，包括王牌主控布朗森（Jalen Brunson）以及哈特（Josh Hart）連拿4分，可惜最終關鍵一擊失手，雷霆驚險3分勝出，更是隊史在尼克主場的8連勝。

此戰雷霆贏球關鍵要角，就是全場16投9中拿下26分、3籃板、8助攻、1抄截的吉爾吉斯-亞歷山大，他也寫下個人連續第124場比賽，得分突破20分大關的史上第2高紀錄。

而吉爾吉斯-亞歷山大距離史上第1名，張伯倫的126場，僅剩兩場之差，接下來SGA將在雷霆主場先後交手金州勇士與丹佛金塊，希望能追平上古神獸的超猛紀錄。

至於飲恨輸球的尼克方面，此戰以唐斯（Karl-Anthony Towns）拿下17分、17籃板最佳，布朗森16分、15助攻。

▲雷霆SGA寫下連124場得分20+紀錄。（圖／路透）