徐若熙用球數達大會限制！預賽剩餘比賽無法再登板

▲WBC中華隊投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事5日在東京巨蛋開打，中華隊首戰以0比3不敵澳洲。先發投手徐若熙主投4局用53球無失分，但依據大會投球數限制規定，因單場投球數達50球以上，須強制休息4天，確定將無法在預賽剩餘賽程登板。

徐若熙此役主投4局僅被敲2支安打，送出3次三振，未失分完成任務。不過他此戰共用53球，依照WBC投球數限制規定，單場投50球以上的投手須休息4天，因此從3月6日至3月9日都在休息期內。由於中華隊預賽將於3月8日結束，代表徐若熙在預賽剩餘比賽確定無法再登板。

扣除徐若熙，中華隊牛棚投手本場用球數仍在可出賽範圍。陳柏毓後援1局用22球，被敲1安、失2分；孫易磊投0.2局用26球，送出1次三振、2次保送；張奕投1.1局用20球，被擊出2安並挨1發全壘打失1分；林詩翔則投1局用14球，被敲1安無失分。由於上述投手單場投球數皆未達30球，依規定隔天仍具備登板資格。

WBC預賽階段投球限制為單場不得超過65球，若單場投30球以上需休息1天，50球以上則需休息4天。中華隊接下來仍將面對日本、捷克與韓國等關鍵賽事，牛棚調度與投手球數控管是教練團的重要課題。