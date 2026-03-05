韓國拚破3屆首輪魔咒　柳志炫：自豪說史上最強、首戰最關鍵

▲WBC韓國隊總教練柳志炫。（圖／大會提供）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）今（5日）在東京巨蛋登場，韓國隊晚間將迎戰捷克隊；賽前韓國隊總教練柳志炫出席記者會，談到球隊過去3屆首戰皆吞敗、最終連3屆止步首輪的陰影，他強調這次把「首戰」視為關鍵，並直言球隊已累積足夠準備與信念，「我能帶著自尊說，這是史上最強的球隊。」

韓國隊在WBC前兩屆曾締造佳績，第1屆打進4強、第2屆更拿下亞軍，但之後卻連3屆在第一輪出局；此役對上捷克，被外界視為韓國隊能否完成「睽違4屆闖過首輪」的重要起點。

談到首戰的重要性，柳志炫不避諱提及前3屆的痛點，賽前在記者會表示：「確實，過去3屆首戰都是艱難的結果，而那個結果導致在第一輪遭到淘汰；在編組球隊時，我把首戰的重要性納入考量，也討論了要怎麼把首戰導向勝利、以及這對於贏下剩餘比賽有多重要，我想要依據那樣的結果來推進比賽。」

而在備戰過程中，柳志炫也強調團隊凝聚與方向已經確立，「和選手在一起的時間，從塞班一路到現在都很長，談了各式各樣的事，包括監督的想法、以及球隊作為整體應該前進的方向；我能帶著自尊說，這是史上最強的球隊。」

最後柳志炫也把信任交回給場上的選手，期待球隊把訓練成果轉化為勝利：「對選手們該傳達的訊息都已經傳達了，我想只要相信至今為止所做的表現去打就好。」