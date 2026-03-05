運動雲

>

捷克隊摩天輪K歌放鬆備戰　教頭盼今晚上演「澳洲擊敗台灣」劇本

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事在東京巨蛋登場，捷克隊5日將迎來與韓國隊的首戰。賽前捷克隊球員在完成官方練習後，也利用短暫時間在東京巨蛋周邊放鬆，搭乘設有卡拉OK的摩天輪大合唱、體驗遊樂設施並與球迷合影，輕鬆畫面在社群曝光，引發關注。

捷克棒球協會官方X（原Twitter）發布了一段影片，並在貼文中標註東京巨蛋，以日文寫道：「真的非常感謝這次美好的體驗。」據日媒報導，捷克隊部分球員在4日完成官方練習後，利用短暫時間在附近簡單逛了一下。

影片從球員們在摩天輪內熱情高歌的畫面開始。位於東京巨蛋旁的摩天輪設有卡拉OK設備，球員們也趁機盡情歡唱放鬆。此外，他們還體驗其他遊樂設施，包括海盜船，並與偶遇的球迷合影留念，氣氛相當歡樂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

捷克隊在2023年上屆經典賽曾擊敗中國，拿下隊史首勝，因與日本之間的互動與故事受到關注。本屆賽事球隊於2月20日抵達日本，在宮崎與千葉羅德等球隊進行練習賽備戰。總教練查迪姆（Pavel Chadim）表示，球隊目前狀況良好，「除了原本安排的一場比賽沒有進行之外，準備都沒有問題，8到9小時的時差已經調整過來。」

▲捷克隊球員在東京巨蛋旁的摩天輪唱歌放鬆，準備迎接WBC首戰。（圖／翻攝自捷克棒協官方社群IG）

▲捷克隊球員在東京巨蛋旁的摩天輪唱歌放鬆，準備迎接WBC首戰。（圖／翻攝自捷克棒協官方社群IG）

捷克隊不少球員仍同時從事本業，例如消防員或建築工地主任，而查迪姆本人是一名神經科醫師。他透露，「這是我第一次離開醫師工作這麼長時間」，並笑說家裡的事情都由妻子幫忙打理。

教練團方面，曾在上一屆以工作人員身分隨隊的田久保賢植，此次加入擔任內野守備教練。查迪姆表示，「他有捷克聯盟的經驗，也非常了解捷克棒球，而且是日本人。像他這樣經驗豐富的人加入，對我們非常重要。」

捷克隊將在10日與日本隊交手。談到這場比賽時，姆笑說：「那是下周二的事，現在才星期四。」但他仍表示，「最基本的目標是把對手攻勢壓制在0分，9局都守住不失分非常重要。」

此外，他提及稍早澳洲擊敗台灣一事，「我們也希望在對韓國時打出類似結果。如果能在防守端對日本累積9個『0』，就會有贏球的機會。」

▲捷克隊球員在東京巨蛋旁的摩天輪唱歌放鬆，準備迎接WBC首戰。（圖／翻攝自捷克棒協官方社群IG）

▲捷克隊球員開心享受海盜船。（圖／翻攝自捷克棒協官方社群IG）

關鍵字： 捷克隊世界棒球經典賽WBC東京巨蛋韓國隊2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

快訊／台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

砸傷陳傑憲被台人出征「澳洲投手急關IG」！網嘆：真的丟臉

砸傷陳傑憲被台人出征「澳洲投手急關IG」！網嘆：真的丟臉

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

【男人的義氣呢？】偷吃麥噹噹約好不跟媽媽說 爸反手錄影片出賣兒子XD

熱門新聞

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

2中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

3曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

4李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

5台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

最新新聞

1籃籃衝東京應援經典賽

2經典賽開打　雲林舉辦「為中華隊加油應援活動」

3落磯首輪新秀硬扛美國隊豪華打線

4雷霆SGA　寫連124場得分20+神紀錄

5普羅法2026球季、經典賽都打不了

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

【呆萌女神】李藝斌忘記Cue音樂　突然發現的反應太可愛

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

阿弟女兒比賽唱〈我愛他〉　緊張喊：爸爸叫我來的

【男人的義氣呢？】偷吃麥噹噹約好不跟媽媽說 爸反手錄影片出賣兒子XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366