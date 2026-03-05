捷克隊摩天輪K歌放鬆備戰　教頭盼今晚上演「澳洲擊敗台灣」劇本

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事在東京巨蛋登場，捷克隊5日將迎來與韓國隊的首戰。賽前捷克隊球員在完成官方練習後，也利用短暫時間在東京巨蛋周邊放鬆，搭乘設有卡拉OK的摩天輪大合唱、體驗遊樂設施並與球迷合影，輕鬆畫面在社群曝光，引發關注。

捷克棒球協會官方X（原Twitter）發布了一段影片，並在貼文中標註東京巨蛋，以日文寫道：「真的非常感謝這次美好的體驗。」據日媒報導，捷克隊部分球員在4日完成官方練習後，利用短暫時間在附近簡單逛了一下。

影片從球員們在摩天輪內熱情高歌的畫面開始。位於東京巨蛋旁的摩天輪設有卡拉OK設備，球員們也趁機盡情歡唱放鬆。此外，他們還體驗其他遊樂設施，包括海盜船，並與偶遇的球迷合影留念，氣氛相當歡樂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

捷克隊在2023年上屆經典賽曾擊敗中國，拿下隊史首勝，因與日本之間的互動與故事受到關注。本屆賽事球隊於2月20日抵達日本，在宮崎與千葉羅德等球隊進行練習賽備戰。總教練查迪姆（Pavel Chadim）表示，球隊目前狀況良好，「除了原本安排的一場比賽沒有進行之外，準備都沒有問題，8到9小時的時差已經調整過來。」

▲捷克隊球員在東京巨蛋旁的摩天輪唱歌放鬆，準備迎接WBC首戰。（圖／翻攝自捷克棒協官方社群IG）

捷克隊不少球員仍同時從事本業，例如消防員或建築工地主任，而查迪姆本人是一名神經科醫師。他透露，「這是我第一次離開醫師工作這麼長時間」，並笑說家裡的事情都由妻子幫忙打理。

教練團方面，曾在上一屆以工作人員身分隨隊的田久保賢植，此次加入擔任內野守備教練。查迪姆表示，「他有捷克聯盟的經驗，也非常了解捷克棒球，而且是日本人。像他這樣經驗豐富的人加入，對我們非常重要。」

捷克隊將在10日與日本隊交手。談到這場比賽時，姆笑說：「那是下周二的事，現在才星期四。」但他仍表示，「最基本的目標是把對手攻勢壓制在0分，9局都守住不失分非常重要。」

此外，他提及稍早澳洲擊敗台灣一事，「我們也希望在對韓國時打出類似結果。如果能在防守端對日本累積9個『0』，就會有贏球的機會。」

▲捷克隊球員開心享受海盜船。（圖／翻攝自捷克棒協官方社群IG）