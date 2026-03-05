經典賽首戰爭議延燒　主審「變形蟲好球帶」引爆球迷怒火

▲WBC澳洲隊以3：0擊敗中華隊，球員興奮慶祝。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽今（5日）在東京巨蛋點燃戰火，中華隊首戰對上澳洲以0比3遭完封，全場僅敲3安，讓晉級8強形勢極為不利；此役最大爭議焦點落在主審好球帶，球迷狂批「變形蟲」且標準不一，連海外棒球圈也加入討論。

有球迷整理指出，主審對外角、高角度球路的判定相當浮動，導致中華隊打者在前段明顯受到影響、難以確實執行攻擊策略。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽中費爾柴德（Stuart Fairchild）吞K後更攤手向主審抗議，表情相當無奈；他此役被三振3次為全隊最多。

面對爭議判決，美國棒球網紅「Talkin’Jake」也在社群平台發文開轟，直言這場比賽的好壞球判定「太離譜」，引發大量球迷共鳴。

貼文底下留言瞬間炸鍋，網友怒轟主審尺度難以理解，「裁判真的很爛」、「這是我很久以來看過最糟糕的主審判決之一」、「沒有ABS（電子好球帶）讓情況更糟」。

不只海外社群，臺灣網路也同樣火大；Threads上有網友氣到爆粗口並直喊「這X小好球帶！！差到三顆球耶！」還有人用反諷方式留言「懇請WBSC收回Omar先生的2021年度最佳裁判」。

PTT球迷也狂刷「這個數量會不會太扯啊」、「這什麼鬼好球帶？？？」、「壓線判不好就算了，一堆整顆在好球帶裡面的壞球，跟一大堆海到天邊去的好球」，並追問「Omar Peralta的好球帶標準在哪裡？」