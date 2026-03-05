砸傷陳傑憲被台人出征「澳洲投手急關IG」！網嘆：真的丟臉

▲澳洲投手將IG設成不公開。（圖／翻攝自IG／_jackoloughlin_）

記者鄺郁庭／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（5日）對戰澳洲，台灣隊長陳傑憲6局挨球吻退場，最新消息指出是骨裂，已到醫院檢查。不料，賽後竟有不少不理性球迷跑到澳洲投手Jack O'Loughlin的IG留言出征，甚至導致對方將帳號設為不公開，這讓大票網友直嘆「真的很丟臉」。

有網友在Threads表示，看到不少台灣網友湧入澳洲投手的IG留言區出征，「可悲」、「為什麼要丟我們隊長？可以道歉了吧！」「需要我教你怎麼投球嗎？丟到人不會道歉？」「你是投手，不是叫你投到別人的手欸！」

這讓原PO感嘆，「不出意外的，台灣人又來」，因為過去就曾發生類似情況，「前幾年去別人投手版面感謝人家，前一陣子去Rojas哪裡刷留言，這次又這樣。」他直呼，在棒球比賽中「真的沒有人投觸身球是故意的」，每次看到這種留言，都覺得特別丟臉。

貼文引發共鳴，不少人也認為觸身球未必是故意的，卻出現大量情緒性留言，反而讓台灣球迷形象再度被拿出來檢討，「國際賽迷真的不要跑去丟臉，誰家報復球是2好0壞的時候投」、「球員直接被網暴到鎖私密了」、「沒崩住，但真的很像義和團 」、「丟臉丟到國外。」