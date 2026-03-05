迎戰日本王牌山本由伸　林安可：不用太在意對手多強大

▲WBC中華隊林安可。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽中華隊5日首戰澳洲失利，全場僅敲出3支安打，攻勢無法串聯。林安可成為少數有安打演出的打者之一，賽後受訪直言，比賽已經結束，最重要是調整好心情，「往前看」準備迎接接下來的比賽。

中華隊6日晚間將迎戰地主日本隊，預計由王牌投手山本由伸先發。談到即將面對強敵，林安可表示仍會專注在做好準備，「就是做好功課，準備好應戰。不管對到誰還是都要打，我覺得不用太在意對手多強大，還是要去攻擊，想辦法贏球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧自己敲出安打的打席，林安可表示主要依照賽前情蒐設定攻擊位置，「就是設定好我要攻擊的位置，然後去攻擊。賽前也有看，這個投手球路偏重，所以就是設定好位置去攻擊。」

對於澳洲此役接連派出3名左投應戰，林安可認為其實並不意外，「應該是說可以預料之中啦，因為他們主力中繼也都是左投居多，所以我覺得這個是可以預料的。」

至於全隊打線未能發揮、氣氛略顯壓抑，林安可表示不會過度糾結，「反正這場已經過了，調整好心情面對接下來的比賽。再太在乎也沒有用，因為比賽都結束了，所以就是準備好心情，專注在明天的比賽。」