海神「反詐你我同行」主題周　賽克維奇樂當跑咖

▲海神推出反詐你我同行主題周，洋將賽克維奇透露過年期間都在當「跑咖」 。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊7日（六）、8日（日） 主題週與玉山銀行合作，推出「反詐你我同行」主題周，攜手提升全民反詐意識！參與「玉山我最神」賽前預測，就有機會將Nintendo Switch 2 主機+瑪莉歐賽車世界帶回家。最愛「跑咖」的賽克維奇，過年期間把握休息空檔帶家人走訪高雄，另一方面也持續訓練，迫不及待迎接主場到來。

年前面對戰神隊打下來台代表作的賽克維奇，春節期間岳父也造訪高雄，他特別帶著家人探索港都景點，他說，「過年天氣很好，感受到高雄滿滿的人情味，我特別喜歡『跑咖」』，走訪高雄在地的咖啡館，令我十分驚艷。」

而來台多年的克力斯還充當「地陪」，與賽克維奇一家溝通無礙。賽克維奇解釋道，「塞爾維亞與克羅埃西亞1990年前皆屬南斯拉夫聯邦，所以我們基本上說著同一種語言，擁有相同的文化跟價值觀。我跟克力斯甚至在亞德里亞海聯賽（ABA, Adriatic league）曾經交手過，所以分外熟悉！」

賽克維奇分享自己在俄羅斯也打過球，「我還可以用俄語跟艾德、布里茲克溝通，所以我在休息室會用3種不同語言溝通！十分有趣！」

對於下半季展開，賽克維奇十分期待，「團隊把握休息空檔，收假後持續訓練，大夥都蓄勢待發，特別是阿亞跟文儒都歸隊了，我也很懷念比賽的感覺，非常期待回到主場作戰，與神隊友見面。」