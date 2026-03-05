日本Netflix轉播WBC　「陳傑憲介紹詞」全看笑：文案是粉絲？

運動雲

▲WBC中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

經典賽開打，中華隊引發關注，就連日本轉播畫面的小細節也掀起討論。日語教師周若珍就分享，日本Netflix轉播在介紹球員時，都會在名字下方附上一句簡短說明，通常是戰績或球風，但輪到台灣隊長陳傑憲時，畫面卻直接寫上「長得帥又可靠的隊長」，讓不少球迷看了忍不住笑翻。

臉書粉專「なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi）」發文分享，日本Netflix轉播畫面上，每位球員名字下方都會附上一句簡單介紹，「別人的介紹大概都是『在XX年的XX賽中轟出全壘打』之類的。」不過輪到陳傑憲時，內容卻變成「長得帥又可靠的隊長」，讓她直呼相當有趣。

轉播團隊超有哏　她見張奕介紹詞爆笑

她也分享其他畫面對比，例如有球員被寫成「強左打」等偏向球技的介紹，相比之下陳傑憲的描述就顯得相當特別。貼文也提到另一名球員張奕的介紹更讓人哭笑不得，「張奕：表哥是陽岱鋼」，讓她忍不住開玩笑吐槽「超沒禮貌！」

此外，她也注意到畫面中出現「台灣國內聯盟」等字樣，讓她直呼相當喜歡，「我喜歡『台湾国内』這四個字。」不少球迷也好奇，日本轉播團隊到底是怎麼寫出這些介紹的。

貼文曝光後引發網友熱議，「這是翻譯人員的私心嗎」、「事實陳述XD」、「國際認證的帥」、「被帥到不知道講什麼的播報員」、「寫文案的是傑憲粉吧？」還有人笑說「長得帥這種一目了然的事還要介紹嗎？」「寫他的簡介，我直覺以為一定會介紹他在岡山讀高中的背景，畢竟收視的對象是日本人，但竟然是在講他長得帥，雖然也的確是這樣沒錯。」

