日媒提問山本由伸！張育成讚世界頂尖投手：掌握失投球紮實擊出去

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組預賽首戰不敵澳洲，6日晚間將迎來強敵日本隊。賽後在台媒採訪結束後，日本媒體也主動提問張育成，詢問他對日本隊王牌投手山本由伸的看法。張育成直言對方實力頂尖，但強調中華隊仍要把比賽小細節做好，尋找突破機會。

張育成表示，面對實力強大的日本隊，中華隊必須更加專注在比賽細節上，「我們能進攻更多分數的話，那我們這邊一定會有高機率贏球。 投手這裡就希望可以把分數壓低，那我們團隊合作把小細節做好，去想辦法贏這麼強的球隊。。」

談到自己對山本由伸的印象，張育成坦言並沒有私下認識，但曾透過影片看過他的投球表現，「他是世界頂尖級別的投手。」他認為面對這樣的投手，打者要保持耐心，「就是等他那顆失投球，然後紮實地擊出去。」

此外，張育成也向球迷喊話，希望有更多台灣球迷到場為中華隊加油，「希望可以有更多球迷為我們台灣、為中華隊加油。」根據日本隊公布的資訊，6日晚間對戰中華隊的先發投手將由道奇王牌山本由伸掛帥，他稍早受訪時也表示，目前身體與狀態都很好，「希望能全力投球」，以最佳狀態站上投手丘迎戰中華隊。

▲WBC中華隊張育成。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊張育成。（圖／記者林敬旻攝）

