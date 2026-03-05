運動雲

宋晟睿超狂滑接震撼東蛋！重現神級守備再度登上WBC官方

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事5日登場，中華隊首戰對上澳洲。6局上隊長陳傑憲遭觸身球擊中左手退場後，宋晟睿臨危受命上場代跑並接替守備，隨即在下一個半局展現精彩外野滑接美技，贏得現場台灣球迷熱烈掌聲。他賽後受訪表示，當下只想著做好自己的工作，「就是準備好、享受比賽，把每一個play確實完成。」

宋晟睿是在6局上陳傑憲遭觸身球擊中左手後替補登場。6局下澳洲隊進攻時，他在外野追逐一顆界外飛球，最後在邊線附近滑接完成接殺，成功化解危機，也讓東京巨蛋的台灣球迷瞬間沸騰。

談到這一球的處理過程，宋晟睿坦言東京巨蛋的視覺環境其實不太容易判斷球路，「打出去的瞬間其實有點看不太到，因為東京巨蛋的球跟天花板顏色有點像。」他說當下先全力往前衝，再邊跑邊觀察球的位置，「那顆球又剛好在邊線附近，我就想說用滑接比較安全，結果就接到了。」

臨時被叫上場，他表示心情其實相當單純，「自己知道自己的工作，就是準備好，上去好好享受比賽。」他強調不會想太多，只專注把每一個play做好。

宋晟睿透露，教練團對他的要求其實很簡單，就是隨時做好準備。「我覺得就是後半段比賽，如果場上有狀況，或是教練需要我上去表現，我就把自己準備好。」

這次守備美技登上WBC官方社群，讓人聯想到宋晟睿在2025年經典賽資格賽對西班牙的關鍵撲接。對此他表示，感覺其實不太一樣，「這次對手更強，但當下就是很享受，把每一顆球做好。」

宋晟睿提到，上場時確實有聽到球迷的歡呼聲，不過仍提醒自己保持專注，「就是享受當下，然後專注在自己身上，把每一顆球、每一個play做好。」

▲中華隊宋晟睿。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊宋晟睿。（圖／記者林敬旻攝）

【這樣就開了啊】小孩鎖住房門媽著急問怎麼辦 兒子淡定用腳一踹解決

