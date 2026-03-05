張奕暖心安慰陳柏毓　盼把不好留在今天：大家都有想贏球的決心

▲中華隊投手陳柏毓。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事5日開打，中華隊首戰對上澳洲。雖然最終未能拿下勝利，但中華隊投手群整體表現仍有亮點。賽後張奕受訪時鼓勵隊友陳柏毓，希望他能盡快調整心情，「把今天不好的就留在今天」，並強調全隊仍抱持著想贏球的決心。

此役先發投手徐若熙主投4局無失分，表現亮眼。中華隊5局下換上陳柏毓接替登板，他先以觸身球保送打者，接著被柏金斯（Robbie Perkins）轟出兩分全壘打，中華隊以0比2落後。不過陳柏毓隨後回穩，先飆出三振，但又投出保送並被敲安打，之後再出現暴投讓跑者攻佔二壘，場上形成得點圈危機。所幸游擊手江坤宇穩健守備抓下出局數，陳柏毓再飆三振化解危機。

賽後陳柏毓情緒低落，張奕表示，自己平常與陳柏毓交情很好，也特別給予鼓勵，「平常我跟他很麻吉，但比賽就是這樣，有好有壞。才第一場而已，後面還有四場，如果之後贏下來說不定還有機會，他也可能再上場投球。」

張奕也希望他能盡快振作，「希望他把今天不好的就留在今天，明天重新站起來就好。」他認為，短期國際賽節奏很快，球員更需要迅速調整心情。

談到東京巨蛋滿場觀眾帶來的氛圍，張奕則認為不該視為壓力，「不要把它當作壓力。雖然第一場輸球，但後面還有四場比賽，每天把自己該做好的本分做好。」他也對隊友充滿信心，「我相信不只我，大家都有想要贏球的決心，我也很相信自己的隊友。」

▲中華隊投手張奕。（圖／記者林敬旻攝）