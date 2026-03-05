澳洲3：0完封台灣！小商人看調度喊「不意外」：早下足情蒐

▲WBC澳洲隊以3：0擊敗中華隊。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

稍早的經典賽中，中華隊對上澳洲隊，最終以0：3遭到完封，引發球迷議論。對此，網紅「Gtokevin 小商人」在臉書發文表示，自己有預料到這個結果，直言「沒意外澳洲3:0完封台灣」，關鍵就在於澳洲隊賽前做足情蒐，加上投手調度精準、守備穩定，幾乎沒有給台灣隊抓弱點的機會。

小商人在粉專發文表示，「關電視，拿起鑰匙，準備出去找妹囉，沒意外澳洲3:0完封台灣。」他指出，從賽前澳洲教練接受採訪時的說法，就能看出對方對台灣隊研究相當透徹，「看到澳洲教練採訪時說他很了解台灣這隻隊伍，就知道有下足情蒐。」

他進一步分析，澳洲隊的投手調度策略也相當明確，「投手投一輪就換」，讓打者難以適應節奏，同時採取「慢不打、怪不打」的投球策略，完全不給台灣隊抓到投手弱點的機會。再加上整場守備穩定，「今天守備也沒煮粥」，讓台灣打線始終找不到突破點。

小商人也開玩笑提醒球迷，「建議愛國球迷還是看緊荷包比較重要」，並自嘲自己是「大賽型玩家」，「平常季賽嘻嘻哈哈，真以為我反指標。」貼文曝光後引發討論，「這次澳洲真的完全不同以往」、「你就這次不是反指標」，還有球迷感嘆「心情複雜」。