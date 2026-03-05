神閃躲！張育成只想搶攻上壘　曝隊友對好球帶真實反應：有爭議

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊經典賽首戰火力受限，張育成敲出全隊首安仍無力帶動攻勢。賽後他直言，團隊打擊「少了一點串連」，雖然投手群壓制到位，但就是差了臨門一腳，「辛苦一點點，我們打擊這方面沒有太多的串連，沒有得到任何分數。不過投手群都壓制得很好，都很棒，就差一個臨門一腳而已。」

▲WBC中華隊張育成。（圖／記者林敬旻攝）

張育成強調，雖然首戰吞敗，但接下來還有三場比賽要拚，「明天還有三場比賽，我們從明天開始繼續努力，希望打者可以打到更多分數，讓投手比較有好的投球。」面對傷兵狀況與接下來將對上日本，他也喊話全隊彼此信任、一起撐過去，「教練團已經選了我們這些隊友，我們就是相信每一個人，手牽著手，不管遇到哪個對手，盡全力去比賽，打出該有的實力。」

至於9局上跑壘時巧妙閃過觸殺，經改判上壘，張育成也還原當下反應，「想說他丟歪了，我也閃一下避免碰撞，剛好閃過他，爭取上壘機會，看後面打者能不能把我送回來。」

此外，比賽中主審好球帶引發討論，張育成坦言確實有隊友對判決有意見，但他認為球員更該把專注放回場上，「好像有幾位選手對裁判的好壞球有一些爭議，但這也是球賽的一部分，是裁判自己的好球帶，我們也沒辦法說什麼。球員能做的就是盡量進攻，不要被影響到，打到球、守好自己的位置就好。」

張育成此役敲出中華隊全場首安，但整體打線遭到壓制，最終全隊僅零星3安打、並吞下9次三振，本壘板紀律佳的費爾柴德吞下3次三振，攻勢難以串連，首戰未能搶下分數。

