贏台灣是爆冷？柏金斯霸氣回應：對我們來說一點也不震驚





▲澳洲柏金斯（Robbie Perkins）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事5日登場，澳洲隊以2轟終場3比0完封中華隊，終止在國際賽4連敗。其中捕手柏金斯（Robbie Perkins）敲出一發全壘打。賽後受訪時被問到外界形容這場是「爆冷的勝利」，他直言，「對我們來說一點也不震驚。」

柏金斯在5局從陳柏毓手中擊出2分砲，突破0比0僵局，也成為比賽關鍵的致勝一擊。

記者問到，外界形容這場勝利「令人震驚」，對此柏金斯直言，對球隊而言並不意外，「對我和隊友來說，這一點也不令人震驚。」

他指出，澳洲隊近年一直在建立贏球文化，「我們已經在世界舞台上多次證明自己。」他也認為外界或許還在重新認識澳洲隊的實力，「現在開始有更多人相信我們，但對我們自己來說，這不是什麼意外的事情。」

談到代表國家隊出賽的感受，柏金斯坦言，只要穿上澳洲隊球衣，情緒自然會被放大，「當你代表國家出賽時，情緒一定會很高昂。」

他提到，在關鍵時刻能為球隊貢獻長打固然開心，但更重要的是團隊合作，「我現在比較能控制情緒，知道場上有工作要完成。」

柏金斯強調，棒球是團隊運動，「這是整支球隊努力的成果，不只是某一個人的表現。」