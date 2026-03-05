運動雲

>

贏台灣是爆冷？柏金斯霸氣回應：對我們來說一點也不震驚

▲澳洲柏金斯（Robbie Perkins）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲柏金斯（Robbie Perkins）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事5日登場，澳洲隊以2轟終場3比0完封中華隊，終止在國際賽4連敗。其中捕手柏金斯（Robbie Perkins）敲出一發全壘打。賽後受訪時被問到外界形容這場是「爆冷的勝利」，他直言，「對我們來說一點也不震驚。」

柏金斯在5局從陳柏毓手中擊出2分砲，突破0比0僵局，也成為比賽關鍵的致勝一擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

記者問到，外界形容這場勝利「令人震驚」，對此柏金斯直言，對球隊而言並不意外，「對我和隊友來說，這一點也不令人震驚。」

他指出，澳洲隊近年一直在建立贏球文化，「我們已經在世界舞台上多次證明自己。」他也認為外界或許還在重新認識澳洲隊的實力，「現在開始有更多人相信我們，但對我們自己來說，這不是什麼意外的事情。」

談到代表國家隊出賽的感受，柏金斯坦言，只要穿上澳洲隊球衣，情緒自然會被放大，「當你代表國家出賽時，情緒一定會很高昂。」

他提到，在關鍵時刻能為球隊貢獻長打固然開心，但更重要的是團隊合作，「我現在比較能控制情緒，知道場上有工作要完成。」

柏金斯強調，棒球是團隊運動，「這是整支球隊努力的成果，不只是某一個人的表現。」

關鍵字： 標籤:WBC澳洲隊中華隊帕金斯全壘打2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

張政禹ALL IN登場！東京巨蛋響大歡呼　中華隊休息室掛李灝宇球衣

張政禹ALL IN登場！東京巨蛋響大歡呼　中華隊休息室掛李灝宇球衣

萬名台灣球迷擠爆東京巨蛋！秒變台灣主場連日媒驚：以為不在日本

萬名台灣球迷擠爆東京巨蛋！秒變台灣主場連日媒驚：以為不在日本

【米克斯大軍追咬】彰化和美路人騎士嚇壞　至少10人受害

熱門新聞

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

2中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

3李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

4曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

5快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

最新新聞

1海神反詐你我同行主題周　賽克維奇當跑咖

2日本Netflix轉播WBC　「陳傑憲介紹詞」全看笑

3日媒提問山本由伸！張育成讚世界頂尖投手

4宋晟睿東京巨蛋秀美技再登WBC官方！

5澳洲3：0完封台灣！他嘆不意外：早下足情蒐

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

【呆萌女神】李藝斌忘記Cue音樂　突然發現的反應太可愛

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

阿弟女兒比賽唱〈我愛他〉　緊張喊：爸爸叫我來的

【男人的義氣呢？】偷吃麥噹噹約好不跟媽媽說 爸反手錄影片出賣兒子XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366