張奕經典賽初登板滿壘「拆彈」　挨澳洲狀元郎開轟讚對手很厲害

▲中華隊投手張奕。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽中華隊5日對戰澳洲，6局下孫易磊登板後一度留下滿壘危機，張奕緊急接替上場「拆彈」，馬上製造飛球出局化解危機，幫助中華隊守住失分。

張奕7局下續投，不過面對2024年大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）遭轟出右外野陽春砲，中華隊陷入0比3落後。此役張奕後援1.1局，被敲2支安打包含1轟，失1分。

談到當時滿壘登板的狀況，張奕表示，上場最重要的就是心態不能輸給對手，「教練給我這個機會上去投，我就是想辦法把這個局數守下來。如果能守住，也會幫助球隊接下來的攻擊，把氣氛帶起來。」

對於被巴札納擊出全壘打，張奕坦言當下心情多少受到影響，但仍肯定對手的打擊能力，「原本設定是外角球，你說失投也沒有到完全失投，我覺得是打者厲害，他打到之後還是飛出去，那就是對方實力。」

這也是張奕再次在東京巨蛋登板，他表示，實際投球感受與過去國際賽差異不大，但依舊是相當特別的經驗，「（經典賽）初登板其實滿有趣的，對我來說是一個很大的經驗，我也很享受當下在場上投球的感覺。」

此外，看到東京巨蛋滿場台灣球迷應援，也讓張奕相當感動，「在列隊時就看到滿場球迷，聽到大家的應援歌，對我們球員來說是一個很大的動力。」

談到自己臨時登板「拆彈」的角色，張奕表示其實全隊投手都隨時做好準備，「大家都是隨時準備好，一旦被叫到就上去投球，沒有想太多。當下就是享受比賽，把滿壘局面守下來，對我和球隊來說都是很大的動力。」

