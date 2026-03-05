運動雲

>

張奕經典賽初登板滿壘「拆彈」　挨澳洲狀元郎開轟讚對手很厲害

▲中華隊投手張奕。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手張奕。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽中華隊5日對戰澳洲，6局下孫易磊登板後一度留下滿壘危機，張奕緊急接替上場「拆彈」，馬上製造飛球出局化解危機，幫助中華隊守住失分。

張奕7局下續投，不過面對2024年大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）遭轟出右外野陽春砲，中華隊陷入0比3落後。此役張奕後援1.1局，被敲2支安打包含1轟，失1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到當時滿壘登板的狀況，張奕表示，上場最重要的就是心態不能輸給對手，「教練給我這個機會上去投，我就是想辦法把這個局數守下來。如果能守住，也會幫助球隊接下來的攻擊，把氣氛帶起來。」

對於被巴札納擊出全壘打，張奕坦言當下心情多少受到影響，但仍肯定對手的打擊能力，「原本設定是外角球，你說失投也沒有到完全失投，我覺得是打者厲害，他打到之後還是飛出去，那就是對方實力。」

這也是張奕再次在東京巨蛋登板，他表示，實際投球感受與過去國際賽差異不大，但依舊是相當特別的經驗，「（經典賽）初登板其實滿有趣的，對我來說是一個很大的經驗，我也很享受當下在場上投球的感覺。」

此外，看到東京巨蛋滿場台灣球迷應援，也讓張奕相當感動，「在列隊時就看到滿場球迷，聽到大家的應援歌，對我們球員來說是一個很大的動力。」

談到自己臨時登板「拆彈」的角色，張奕表示其實全隊投手都隨時做好準備，「大家都是隨時準備好，一旦被叫到就上去投球，沒有想太多。當下就是享受比賽，把滿壘局面守下來，對我和球隊來說都是很大的動力。」

▲中華隊投手張奕。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手張奕。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

張政禹ALL IN登場！東京巨蛋響大歡呼　中華隊休息室掛李灝宇球衣

張政禹ALL IN登場！東京巨蛋響大歡呼　中華隊休息室掛李灝宇球衣

萬名台灣球迷擠爆東京巨蛋！秒變台灣主場連日媒驚：以為不在日本

萬名台灣球迷擠爆東京巨蛋！秒變台灣主場連日媒驚：以為不在日本

【上燈臺偷油吃】小松鼠偷吃廟裡蠟油　享受到邊吃邊抖舌XD

熱門新聞

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

2中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

3李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

4曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

5快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

最新新聞

1海神反詐你我同行主題周　賽克維奇當跑咖

2日本Netflix轉播WBC　「陳傑憲介紹詞」全看笑

3日媒提問山本由伸！張育成讚世界頂尖投手

4宋晟睿東京巨蛋秀美技再登WBC官方！

5澳洲3：0完封台灣！他嘆不意外：早下足情蒐

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

【呆萌女神】李藝斌忘記Cue音樂　突然發現的反應太可愛

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

阿弟女兒比賽唱〈我愛他〉　緊張喊：爸爸叫我來的

【男人的義氣呢？】偷吃麥噹噹約好不跟媽媽說 爸反手錄影片出賣兒子XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366