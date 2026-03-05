澳洲首戰3左投接力完封中華隊　球數未破50後續輪值更有彈性

▲WBC澳洲隊以3：0擊敗中華隊，球員興奮慶祝。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽今（5日）進行分組預賽，澳洲在首戰3比0擊敗中華隊開胡，3分全靠全壘打攻下，同時動用3名左投「各投3局」完成完封，且3人用球數都壓在50球以下，依WBC投手使用規範不必休滿4天，後續調度因此更具彈性。

澳洲此役火力集中在兩發全壘打；5局下帕金斯（Robbie Perkins）轟出2分砲先馳得點，7局下2024狀元郎巴札納（Travis Bazzana）再補上陽春砲，聯手助隊最終3比0帶走勝利。

值得一提的是，帕金斯在2023年WBC首戰也曾開轟，當時對韓國敲出關鍵3分砲，助隊以8比7驚險勝出，延續他「首戰就有長打」的火力記憶點。

澳洲投手群採用接力模式，派出3名左投威爾斯（Alex Wells）、奧拉克林（Jack O’Loughlin）、甘迺迪（John Kennedy）各投3局封鎖中華隊打線，3人用球數分別為46球、44球、41球，全都未達50球門檻。

依WBC投手規範：單場投滿30球以上需至少休1天、投滿50球以上則需至少休4天；由於3名投手都落在「30球以上、50球未滿」區間，意味著除隔天（中0日）無法再登板外，接下來幾天在規定上仍具出賽可能。

澳洲後續賽程為：3月6日對捷克、3月8日對日本、3月9日對韓國；從5日算起分別是中0日、中2日、中3日；3名左投在規定上「捷克戰以外」皆有可能登板。

一般而言，中2日就對日本再次投球機率不高，但若9日對韓國之戰關係到分組預賽晉級，澳洲不排除讓其中一人中3日再登板，強化關鍵戰投手戰力。