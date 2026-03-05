快訊／新北國王拚了！　簽下伊朗男籃最強後衛西納出征東超季後賽

▲新北國王宣布簽下伊朗男籃頂尖雙能衛西納，出征東超季後賽6強賽。（圖／國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

為全力拼戰東亞超級聯賽（EASL）六強賽事，新北國王今(5日)宣布延攬伊朗國家隊頂尖後衛西納(Sina Vahedi) 加盟，並將以亞洲外援身份參與3月中旬於澳門舉辦的東超6強決賽。

身高185公分的西納，年僅25歲已是伊朗男籃新世代的重要球員。他在 2021 年便代表伊朗出戰東京奧運，是當時陣中最受矚目的潛力新星，並在後來的2025年FIBA亞洲盃中大放異彩，以場均17.8分的火燙表現率領球隊奪下銅牌，個人更榮獲「賽事全明星5人」的殊榮。

西納具備精湛的持球突破能力、廣闊的傳球視野以及穩定的外線火力，是一名典型的進攻型雙能衛。

西納曾效力菲律賓職籃（PBA）的馬尼拉電器，並在東超分組賽中以撕裂對手防線的侵略性，展現出頂級亞援的身手。在效力伊朗聯賽期間，他曾創下單場狂飆42分的紀錄，並在西亞超級聯賽（WASL）中，展現場均22.3分的宰制力，證明自己具備改變戰局的能力。

新北國王總經理毛加恩表示，東超6強賽面對到各國強權，球隊需要像西納這類型的球員來提升後場深度，能分擔在進攻端組織的壓力，他身為亞洲頂級對抗性的亞援，會是球隊在面對不同球風挑戰時，調度上最重要的活棋。