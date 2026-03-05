運動雲

把東京巨蛋變圖書館！大聯盟狀元郎開轟嚇到：怎麼突然安靜

▲澳洲隊Bazzana陽春全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲澳洲隊Bazzana陽春全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事5日開打，中華隊首戰對上澳洲，澳洲大聯盟狀元郎巴札納（Travis Bazzana）在比賽中敲出全壘打。談到當下瞬間，他賽後笑說，東京巨蛋突然變得非常安靜，「那感覺很奇妙，我原本以為會聽到歡呼聲，但整個球場突然變得很安靜。」

巴札納首次參加WBC就開轟，他在賽後記者會談到當天情緒表示，早上其實相當平靜，「一開始感覺很放鬆，但走進東京巨蛋之後，看到滿場球迷，感受到那種能量，多少會有點緊張。」

他透露，自己當時刻意放慢節奏、控制呼吸與思緒，讓自己專注在比賽上，「我其實很喜歡這樣的環境，那種球場的氣氛會讓我更投入。」

當被問到全壘打當下的感受時，巴札納笑說最讓他印象深刻的反而是球場瞬間的寂靜，「那一球出去之後，整個球場突然變得很安靜，我一開始還有點不習慣，因為我以為會聽到歡呼聲。」

不過他仍稱讚中華隊是一支實力強勁的球隊，「2024年世界12強賽中華隊是冠軍，他們是一支非常優秀的球隊。」

巴札納也指出，澳洲隊同樣具備競爭力，「我們今天有兩位曾經在大聯盟投球的投手（Alex Wells、Jack O’Loughlin），還有一位在澳洲職棒（ABL）打者很難對付的左投（Jon Kennedy），加上隊上有經驗球員與年輕球員的組合，這是一個很好的團隊。」

他強調，球隊面對任何對手都保持同樣的心態，「不管對手是誰，我們都會相信彼此，這就是棒球。中華隊是很強的對手，但今晚我們執行得很好。」

巴札納也透露，從小最常想像的兩件事就是參加WBC與在東京巨蛋比賽，「當然還有在大聯盟世界大賽出賽，所以今天能在這裡打球，真的非常特別。」

