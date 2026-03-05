運動雲

徐若熙4局無失分變化球壓澳洲奏效　揭情蒐關鍵策略

▲WBC中華隊投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽中華隊5日迎戰澳洲，先發投手徐若熙主投4局，用53球、38顆好球，被敲2支安打，送出3次三振，沒有失分，最快球速153公里。賽後他表示，今天在配球策略上增加變化球比例，希望在投球數限制下，用更精簡的球數完成任務。

徐若熙透露，賽前情蒐就已掌握澳洲打者較擅長攻擊直球，因此在比賽中刻意調整策略，「情蒐有提到他們打直球比較多，所以我覺得沒有必要一直用直球跟他們硬拚，加上又有投球數限制，就希望用比較精簡的球數把比賽投完。」

由於經典賽首輪投球數上限為65球，若超過限制休息天數也會增加，徐若熙表示，賽前並沒有設定一定要投滿幾局，「這是短期賽事，這一戰對我們來說很重要，所以換投手的頻率本來就可能比較快，一切都是聽從投手教練的安排。」

▲WBC中華隊投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

談到投球狀態，徐若熙表示在第3局時其實已經感受到些許體能消耗，「短期賽事從第一局就要全力去丟，體能消耗會比較快，中間就要想辦法自己調整，看用什麼方式去應對每一局。」

面對經典賽首戰的大場面，徐若熙坦言在牛棚熱身時其實有些緊張，但站上投手丘後心情反而變得平靜，「在牛棚的時候還滿緊張的，但上去練投之後其實心裡很平靜，沒有太多情緒。」

這也是徐若熙首次在東京巨蛋登板，他表示場地並沒有帶來太多影響，「對我來說其實沒有差別，最重要的還是把自己調整到最好的狀態去比賽。」

對於本屆經典賽的強度，徐若熙也認為層級明顯提高，「這次比賽的層級比較高，所以每一球的品質都要更要求，不能只是因為直球好就一直丟直球，大家也不會因為球速快就害怕。」

由於本場投出53球，徐若熙在首輪再登板的機會不高，不過他仍表示若有機會仍會全力以赴，「短期比賽就是能丟就丟，只要有機會上場就會全力去投。」

▲WBC中華隊投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

