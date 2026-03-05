東京巨蛋變台灣主場！澳洲教頭不意外　慶幸得分即時壓制「噪音」

▲WBC澳洲隊以3：0擊敗中華隊，球員興奮慶祝。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事5日在東京巨蛋開打，澳洲以3比0擊敗中華隊。賽後總教練尼爾森（Dave Nilsson）談到現場氣氛時特別提到台灣球迷的熱情，直言在東京巨蛋看到大量台灣球迷「一點也不令人意外」，也認為球隊能在開局先得分，是壓制現場聲浪的重要關鍵。

尼爾森表示，球隊過去已有在類似環境比賽的經驗，對於今天的氣氛並不陌生，「就像我昨天說的，2023年對韓國的比賽對我們很重要；而2024年在台北大巨蛋對中華台北時，也是非常震撼、非常吵的環境。」

他指出，球隊早就預期東京巨蛋會坐滿球迷，「我們知道今天會是滿場，所以有過去的經驗可以參考。球隊今天表現得很穩定，完全沒有被影響，打出一場很棒的比賽。」

對於響徹東京巨蛋的台式應援，尼爾森給予高度評價，「這並不讓人驚訝。台灣有非常棒、非常熱情的球迷，而且距離東京很近，飛過來很方便，我們早就知道會有很多人支持他們。」他認為球隊首局就率先得分非常關鍵，「那多少壓低了現場的噪音，整體來說這是一場高品質的棒球比賽，而我們是贏球的一方。」

此役澳洲先發投手威爾斯（Alex Wells）表現亮眼，主投3局僅用46球，送出6次三振，其中還包括連續5次三振。尼爾森表示，威爾斯是一名非常有競爭心的投手，球隊原本就計畫讓他投3局左右，「我們的投手深度很好，接近50球時換人對球隊最有利。」

尼爾森稱讚威爾斯在高張力環境下的表現，「他今天投得非常好，控球也很好，而且情緒非常穩定，很適合在這樣的比賽環境投球。」他同時提到，威爾斯近兩年在澳洲棒球聯盟（ABL）出賽，顯示ABL為旅外球員提供了維持比賽狀態的重要平台，「讓他們能在世界級賽事中與頂尖球員競爭。」

此外，澳洲新秀巴札納（Travis Bazzana）在國家隊初登場就敲出全壘打，成為焦點。尼爾森認為，他早已證明自己具備應付大場面的能力，「他是選秀狀元，這就說明了一切。他知道如何帶著期待打球，我相信這次比賽會為他的職業生涯奠定很好的基礎。」

談到最後一局關鍵守成，尼爾森坦言當時情勢緊張，「我當然希望最後能輕鬆一點，不要打到最後一刻。」他也稱讚投手在壓力下保持冷靜，「這就是我們讓他留在場上的原因，他能控制球不被打遠。我想他的身高在最後那個出局數也幫了忙，不一定每個人都能接到那球。」