本季最強新秀神射庫尼普爾飆20分　黃蜂近21戰狂取17勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA近況最火燙的球隊夏洛特黃蜂，今日面對東區傳統強權波士頓塞爾提克，黃蜂靠著本季最強新秀射手庫尼普爾（Kon Knueppel）飆進全隊最高20分帶動下，全隊一共投進19記三分冷箭，最終以118比89大勝綠衫軍。黃蜂近21戰狂取17勝，也寫下客場10連勝，目前戰績32勝31敗，勝率也正式突破5成。

黃蜂軍團近期狀態火燙，此戰賽前已經收穫5連勝，今日面對東區強權綠衫軍，黃蜂依舊展現團隊旺盛火力，上半場就取得21分大幅領先，隨後更是以29分之差痛宰綠衫軍，收下近期6連勝。

連同此戰在內，黃蜂6連勝期間，每場勝分都超過15分，也是史上連續場次完成此紀錄第2高者，且紀錄仍有可能持續向上推進。

黃蜂此戰除了庫尼普爾飆出全隊最高20分外，當家主控「球3弟」博爾（LaMelo Ball）18分、7籃板、4助攻，米勒（Brandon Miller）18分、5籃板、2助攻、3抄截。

此戰慘敗收場的塞爾提克方面，懷特（Derrick White）17投9中攻下全場最高29分，當家砍將布朗（Jaylen Brown）則有20分、11籃板、7助攻。

此戰黃蜂贏球後，戰績來到32勝31敗，戰績也爬升到東區第9位。距離第6名的費城七六人僅有2.5場勝差。

▲黃蜂庫尼普爾飆出20分，幫助球隊近21戰狂掃17勝。（圖／路透）

