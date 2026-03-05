運動雲

>

打線遭左投完全封鎖！曾總點出需調整之處　明戰日本全力以赴

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊5日首戰以0比3不敵澳洲，打線此役遭澳洲投手群壓制，尤其面對多名左投始終無法突破。賽後總教練曾豪駒受訪時坦言，球隊在策略與攻擊選擇上仍有檢討空間，同時也將全力準備隔天對戰日本的關鍵戰役。

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

談到明天即將迎來與日本隊的「台日大戰」，曾豪駒表示，日本隊整體實力非常強，是世界排名前段班的球隊，「我們一樣會全力以赴去對應這場比賽，盡全力去迎接明天的挑戰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對日本隊陣中擁有包括大谷翔平在內的多名大聯盟級球星，曾豪駒也直言，日本隊無論打者或投手都具有非常高的能力與細節，「日本隊裡面有很多很好的打者，也有非常強勁的投手，他們的能力與細節都很好，也都具有大聯盟的實力。」

不過他也強調，球員站上球場的目標相同，就是全力爭取勝利，「大家站在球場上都是要追求勝利，我們就是盡力把最好的狀態表現出來。」

針對今日比賽打線全面遭到左投壓制的狀況，曾豪駒指出，澳洲投手的球速與能力其實在賽前已有掌握，但球隊在攻擊策略與球種選擇上仍有可以檢討之處，「在策略上、攻擊球種的選擇上，是否有依照自己的想法果斷出擊，這是我們可以再檢討的地方。」

展望接下來的比賽，曾豪駒表示，球隊會專注準備下一場對手的投手配置，思考如何突破對方投手群，同時希望透過打線串聯為球隊製造得分機會，「現在最重要的是思考怎麼突破對方投手，用好的串聯為球隊得分。」

關鍵字： 標籤:WBC中華隊日本隊棒球賽澳洲2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

張政禹ALL IN登場！東京巨蛋響大歡呼　中華隊休息室掛李灝宇球衣

張政禹ALL IN登場！東京巨蛋響大歡呼　中華隊休息室掛李灝宇球衣

萬名台灣球迷擠爆東京巨蛋！秒變台灣主場連日媒驚：以為不在日本

萬名台灣球迷擠爆東京巨蛋！秒變台灣主場連日媒驚：以為不在日本

【上燈臺偷油吃】小松鼠偷吃廟裡蠟油　享受到邊吃邊抖舌XD

熱門新聞

快訊／徐若熙4局好投！打線欠缺火力　台灣首戰0比3不敵澳洲

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂　正前往醫院進一步檢查

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

2中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

3李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

4曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

5快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

最新新聞

1日本Netflix轉播WBC　「陳傑憲介紹詞」全看笑

2日媒提問山本由伸！張育成讚世界頂尖投手

3宋晟睿東京巨蛋秀美技再登WBC官方！

4澳洲3：0完封台灣！他嘆不意外：早下足情蒐

5麵包超人跨界力挺　戰神主場周加持

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

【呆萌女神】李藝斌忘記Cue音樂　突然發現的反應太可愛

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

阿弟女兒比賽唱〈我愛他〉　緊張喊：爸爸叫我來的

【男人的義氣呢？】偷吃麥噹噹約好不跟媽媽說 爸反手錄影片出賣兒子XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366