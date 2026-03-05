打線遭左投完全封鎖！曾總點出需調整之處　明戰日本全力以赴

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊5日首戰以0比3不敵澳洲，打線此役遭澳洲投手群壓制，尤其面對多名左投始終無法突破。賽後總教練曾豪駒受訪時坦言，球隊在策略與攻擊選擇上仍有檢討空間，同時也將全力準備隔天對戰日本的關鍵戰役。





▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

談到明天即將迎來與日本隊的「台日大戰」，曾豪駒表示，日本隊整體實力非常強，是世界排名前段班的球隊，「我們一樣會全力以赴去對應這場比賽，盡全力去迎接明天的挑戰。」

面對日本隊陣中擁有包括大谷翔平在內的多名大聯盟級球星，曾豪駒也直言，日本隊無論打者或投手都具有非常高的能力與細節，「日本隊裡面有很多很好的打者，也有非常強勁的投手，他們的能力與細節都很好，也都具有大聯盟的實力。」

不過他也強調，球員站上球場的目標相同，就是全力爭取勝利，「大家站在球場上都是要追求勝利，我們就是盡力把最好的狀態表現出來。」

針對今日比賽打線全面遭到左投壓制的狀況，曾豪駒指出，澳洲投手的球速與能力其實在賽前已有掌握，但球隊在攻擊策略與球種選擇上仍有可以檢討之處，「在策略上、攻擊球種的選擇上，是否有依照自己的想法果斷出擊，這是我們可以再檢討的地方。」

展望接下來的比賽，曾豪駒表示，球隊會專注準備下一場對手的投手配置，思考如何突破對方投手群，同時希望透過打線串聯為球隊製造得分機會，「現在最重要的是思考怎麼突破對方投手，用好的串聯為球隊得分。」