全英賽男單「台灣內戰」　戚又仁傷退讓周天成晉16強

▲▼周天成。（圖／羽球協會提供）

▲台灣羽球一哥周天成在全英羽球公開賽挺進男單16強。（圖／羽協提供）

記者杜奕君／綜合報導

超級1000系列全英羽球公開賽5日登場，男單首輪上演台灣選手正面交鋒，由周天成對決戚又仁。這場備受關注的「台灣內戰」最終在決勝局出現變數，戚又仁因傷勢不適選擇退賽，讓周天成不戰而捷，順利取得16強門票。

從近況來看，世界男單排名第7位的周天成本季狀態仍在調整期，先前僅於印尼大師賽闖進8強，上周德國公開賽更是首輪止步；反觀排名19的戚又仁表現亮眼，不只在印尼與德國公開賽都晉級4強，印度公開賽也打進8強，年終賽積分暫居第1，被視為來勢洶洶的一方。

比賽開局，戚又仁在首局一度以6比9落後後拉出攻勢逆轉，並在16比16平手時連拿關鍵分數，以21比17先馳得點。周天成隨即在第二局加快節奏、主動出擊，以21比14扳平戰局。進入決勝局後，戚又仁明顯受限於身體狀況，周天成趁勢拉開比分至11比3領先。

戚又仁上周在德國公開賽時，就傳出大腿拉傷狀況，仍選擇帶傷出戰全英賽，但在決勝局感到難以持續發力，於暫停時向裁判表達退賽決定。考量後續賽程與傷勢恢復，他將重心放在下週登場的瑞士公開賽，先以健康為優先。

關鍵字： 周天成戚又仁全英賽全英羽球公開賽羽球

